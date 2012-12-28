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сегодня, 17:33
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Подозреваемого в нападении с ножом на 15-летнего подростка сегодня арестовали

Пенсионер заключен под стражу на время следствия.

71-летнего подозреваемого в нападении с ножом на 15-летнего подростка — своего внучатого племянника в селе Вешаловка Липецкого округа сегодня все же арестовали на один месяц 27 суток. С 26 марта мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, 28 марта эта мера пресечения была отменена. 

«Прокуратура Липецкого района поддержала в суде ходатайство следователя Грязинского МСО СУ СК России по Липецкой области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 71-летнему подозреваемому, который, по версии следствия, ранним утром у себя в доме умышленно ударил кухонным ножом своего спящего внучатого племянника, причинив ему раны, имеющие признаки тяжких телесных повреждений. Мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Накануне вечером ходатайство следствия об аресте было отклонено по процессуальным основаниям, а сегодня с учетом мнения прокурора суд его удовлетворил.
конфликт
поножовщина
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Комментарии (2)

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Сначала новые
А
36 минут назад
Дед ,кто ты такой добрый ?
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Дед
сегодня, 17:53
Отпустите дедушку !
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