Сегодня в Липецке: в театре кукол расследуют убийство, липчане всё чаще отказывают работодателям
Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее
Происшествия
500
сегодня, 17:33
2
Подозреваемого в нападении с ножом на 15-летнего подростка сегодня арестовали
Пенсионер заключен под стражу на время следствия.
«Прокуратура Липецкого района поддержала в суде ходатайство следователя Грязинского МСО СУ СК России по Липецкой области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 71-летнему подозреваемому, который, по версии следствия, ранним утром у себя в доме умышленно ударил кухонным ножом своего спящего внучатого племянника, причинив ему раны, имеющие признаки тяжких телесных повреждений. Мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Накануне вечером ходатайство следствия об аресте было отклонено по процессуальным основаниям, а сегодня с учетом мнения прокурора суд его удовлетворил.
1
0
1
1
0
Комментарии (2)