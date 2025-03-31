Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной

Весело и достойно провожаем март.

Последний день марта будет отмечен температурой днем – от +11 до +13 градусов и небольшим дождём.









пр-д Сержанта Кувшинова, 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б.









С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом сетей обесточат улицы Гагарина, Терешковой и Флерова.















Мастерство лицедея

Контактный зоопарк





Сходить в последний день весны можно мало куда. В театрах, концертных залах, многих музеях сегодня выходные. Но в парке Победы с 10:00 до 21:00 работает контактный зоопарк «Наша ферма» (0+).













Гостей ждут еноты, кролики, дикобразы, козочки, кенгуру, ёжики, павлины, пони и многие другие.













Фото мэрии Липецка





Сейчас продолжаются работы по замене ламп на улице Неделина, где их смонтировали уже более 100 штук, и на Елецком шоссе – 50 светильников.

Но при прогулках в центре Липецка стоит быть настороже. В городе начались и работы по опиловке деревьев.











В Липецке стартовала благотворительная акция «Доброе дело». И название оригинальное, и цель благая – помочь детям, оставшимся без попечения родителей и семьям в трудной жизненной ситуации.









37% липчан в опросе SuperJob поддержали идею поднять возраст молодежи с 35 до 40 лет. Особенно рьяно инициативу поддержали женщины, которым хочется быть молодыми в 40 лет. Сторонников «вечной молодости» много и среди тех, кого непосредственно коснётся возможная реформа: граждане от 35 до 40 лет, среди них одобряют предложение 48%.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:ул. Металлистов, 1, 3, 5ул. Ново-Весовая, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6бул. Полиграфическая, 8а, 10, 12ул. Ударников, 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 14, 16, 18ул. Юношеская, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 19, 23а, 43, 44, 45, 47, 49, 59Переживут отсутствие удобств и жители частного сектора на улице Юношеской.Понедельник – коварный, даже если это последний день месяца. Заторы в городе начались в 6 утра, но большинство пробок всё-таки можно объехать, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.Липчане вновь могут взять уроки сценического мастерства у актёра и режиссёра Ивана КарповаСегодняшняя творческая встреча состоится в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:30. Сценическая речь, манера держать себя на сцене, искусство перевоплощение – все это в уроках мастера.Мэрия Липецка отчиталась о том, что на улице Студеновской стало светло и днем, и ночью. Всё из-за новых светильников – они яркие и энергоэффективные.В планах модернизация освещения в историческом центре города и в новых микрорайонах.В парке «Быханов сад» уборку сухостоя начали на прошлой неделе и будут продолжать в течение месяца. Учтите это при прогулках с ребёнком. После сноса на месте старых деревьев появятся новые саженцы.Что надо сделать? Сдать на переработку пластиковые крышки и ПЭТ бутылки. Собранные средства обещают направить на помощь указанным категориям граждан. Ух, теперь они заживут!Справки можно получить по телефону (4742) 28-18-50.Напомним, что ещё недавно – в 2020 году возраст молодёжи повысили с 30 лет до 35, теперь предлагают сделать следующий шаг. То ли у россиян стремительно улучшается здоровье, то ли страна, в которой каждый чуть ли не третий – пенсионер, стареет.А вот на треклятом западе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла изменения в классификацию возраста. Теперь молодость официально охватывает период до 45 лет. Средний возраст соответствует периоду до 60 лет, а пожилой — до 75 лет. Люди, достигшие возраста 90 лет и старше, классифицируются как долгожители. Но у них – в Лондонах и Парижах нет такой потрясающей медицины, как у нас, вот с жиру и бесятся.Как тут не вспомнить бессмертные строчки Джорджа Оруэлла: «Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно.… От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей».