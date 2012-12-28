В Грязях сгорел автомобиль, а в Липецке — мопед

Автомобиль «Ауди 80» сгорел в гараже.

29 марта около 15:00 в Грязях горел гараж по улице Промышленной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены внутренняя отделка гаража и сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «Ауди 80».Вечером того же дня в Липецке на улице Невского загорелся мопед «ALPHA «RX11». Огонь был потушен до прибытия пожарных.В субботу у дома №23/2 по улице Папина горели сразу четыре мусорных контейнера.А 30 марта в селе Сторожевое Усманского района сгорела надворная постройка по улице Чапаева.Кроме того, за выходные 15 раз горела сухая трава на общей площади 0,392 гектара и три раза мусор на общей площади 29 квадратных метров.