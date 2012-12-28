В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день каникул
Происшествия
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сегодня, 10:01
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В Грязях сгорел автомобиль, а в Липецке — мопед
Автомобиль «Ауди 80» сгорел в гараже.
Вечером того же дня в Липецке на улице Невского загорелся мопед «ALPHA «RX11». Огонь был потушен до прибытия пожарных.
В субботу у дома №23/2 по улице Папина горели сразу четыре мусорных контейнера.
А 30 марта в селе Сторожевое Усманского района сгорела надворная постройка по улице Чапаева.
Кроме того, за выходные 15 раз горела сухая трава на общей площади 0,392 гектара и три раза мусор на общей площади 29 квадратных метров.
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