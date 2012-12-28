Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Становлянском районе простятся с участником СВО, умершим в больнице от ран
Общество
Женщину с сахарным диабетом доставили в Липецк из Долгоруково вертолетом
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
В Липецкой области сухо и до +16
Погода в Липецке
В Грязях будут судить старика, изувечившего несовершеннолетнюю
Происшествия
«Почти пришли», — сказал Сусанин, кокос срывая на ходу
Неделя 48
Картофель все дороже
Общество
Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено
Общество
По улице Шевченко потекли реки
Общество
Читать все
Женщину с сахарным диабетом доставили в Липецк из Долгоруково вертолетом
Общество
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
В Становлянском районе простятся с участником СВО, умершим в больнице от ран
Общество
В Грязях будут судить старика, изувечившего несовершеннолетнюю
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Картофель все дороже
Общество
По улице Шевченко потекли реки
Общество
«Почти пришли», — сказал Сусанин, кокос срывая на ходу
Неделя 48
В Липецкой области сухо и до +16
Погода в Липецке
Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено
Общество
Читать все
Общество
360
сегодня, 11:13
7

По улице Шевченко потекли реки

Вновь часть Липецка оказалась в воде.

Читатели GOROD48 прислали в редакцию видео потоков воды, несущихся по улице Шевченко в Липецке.

Это не талая вода: снег в городе давно сошёл, но картина напоминает паводок – весенние ручьи устремляются вниз, хоть кораблики запускай.

Источник реки находится под асфальтом.

Неделю назад фонтан питьевой воды начал бить из лопнувшей трубы рядом с домом на улице Октябрьской, 74, в результате чего затопил окрестные улицы Коммунальную, Барашева, Фрунзе. Никогда такого не было и вот опять…
Потоп
порыв трубы
0
0
1
0
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Михаил
22 минуты назад
Нужно половину администрации по увальнять за это кругом один только бардак.
Ответить
Sokol med
29 минут назад
Это плановая промывка труб от РВК или Квадры.
Ответить
Людмила
30 минут назад
Какой позор администрации города больше назвать не как нельзя.
Ответить
омсквич
35 минут назад
Надо каждый источник обьявлять целебным и ставить там часовеньку. Проблема сгнивших труб положенных при Брежневе будет решена
Ответить
Гость
36 минут назад
Интересно куда только мэр города смотрит почему кругом адно без действия весь город рушится на глазах кругом одни порывы трубопроводов и некому нет дела кругом только отмывание денег нет дела так не пойдёт будем писать калективнаю жалобу следственный комитет РФ Бастрыкину он праблему решит быстро
Ответить
Да
37 минут назад
Труба,!
Ответить
...
57 минут назад
Постоянный ремонт. Постоянные фонтаны и реки. Постоянное повышение цен. Это самые наболевшие темы у жителей. А министрам все равно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить