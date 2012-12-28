«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
360
сегодня, 11:13
7
По улице Шевченко потекли реки
Вновь часть Липецка оказалась в воде.
Это не талая вода: снег в городе давно сошёл, но картина напоминает паводок – весенние ручьи устремляются вниз, хоть кораблики запускай.
Источник реки находится под асфальтом.
Неделю назад фонтан питьевой воды начал бить из лопнувшей трубы рядом с домом на улице Октябрьской, 74, в результате чего затопил окрестные улицы Коммунальную, Барашева, Фрунзе. Никогда такого не было и вот опять…
0
0
1
0
3
Комментарии (7)