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966
сегодня, 09:34
8

27-летний липчанин повторно попался пьяным за рулём

Возбуждено уголовно дело, а автомобиль «Ниссан Альмера» теперь могут конфисковать.

25 марта сотрудники Госавтоинспекции на улице Ленина села Ссёлки остановили автомобиль «Ниссан Альмера». За рулем иномарки находился 27-летний липчанин с признаками алкогольного опьянения. Но пройти освидетельствование мужчина отказался.

От управления автомобилем водителя отстранили, а машину поместили на специализированную стоянку.

«Подобное нарушение у липчанина повторное. Ранее он уже привлекался к административной ответственности: был оштрафован и лишен водительских прав. Теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», cанкции которой — до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
5 минут назад
Опять сселки , это становится тенденций
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Уже пора
8 минут назад
Применять статью,за нарушение тишины на мотодрыкалках.Вчера,какой то недоразвитый гонки устраивал в районе школы-35.Уважаемые родители,берегите своих детей,не дай бог,всё может быть.
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Гость
15 минут назад
Лишить пожизненно прав всех, кто хоть раз попался пьяным за рулём.
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Надо
35 минут назад
Срочно понизить пенсионный возраст
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Наверное
37 минут назад
Право на вождение надо выдавать лет в 35 или жесткое наказание, машину забрать и продать для сво .
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Почему
59 минут назад
У нас в селе неработают экипажи ППС.Шанхай разрастается,молодёжь наглеет,нужен порядок.А то молодёжь скурится и сопьётся.
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Балтун
сегодня, 09:57
Конфисковать и украсть с штрафстоянки-обязательно надо!
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Вика
сегодня, 09:50
Надо обязательно конфисковать! Потенциальный убийца на дороге! Чего ждём, пока третий раз пьяный поедет и ДТП с трупами устроит?
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