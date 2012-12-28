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Происшествия
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сегодня, 09:34
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27-летний липчанин повторно попался пьяным за рулём
Возбуждено уголовно дело, а автомобиль «Ниссан Альмера» теперь могут конфисковать.
От управления автомобилем водителя отстранили, а машину поместили на специализированную стоянку.
«Подобное нарушение у липчанина повторное. Ранее он уже привлекался к административной ответственности: был оштрафован и лишен водительских прав. Теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», cанкции которой — до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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