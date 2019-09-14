Издеваются дальше: липчанку, выполнившую олимпийский норматив, не пускают на чемпионат мира

Российская "королева спорта" продолжает томиться за железным занавесом.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала в предоставлении нейтрального статуса для выступления в международных соревнованиях 18 российским спортсменам.

В числе «лишенцев» оказалась и воспитанница липецкой «королевы спорта», сейчас выступающая за Нижегородскую область, Екатерина Строкова.

Недавно в чемпионате России Екатерина перевыполнила олимпийский норматив в соревновании метательниц диска (63 метра 50 сантиметров) и стала чемпионкой страны с результатом 63,90. Это открывало для 29-летней спортсменки широкие перспективы, вплоть до попадания на Олимпиаду в Токие-2020. Но IAAF вновь поставила шлагбаум: из-за отказа Строкова не сможет выступить в ближайшем крупном соревновании - в чемпионате мира, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).

Кроме Строковой в получении нейтрального статуса отказали, например, олимпийской чемпионке-2012 в спортивной ходьбе Елене Лашмановой. В «список неприкасаемых» попали также вошли: Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800, 1500 м), Алена Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом), Антонина Кривошапка (400 м), Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п), Евгения Соловьёва (толкание ядра), Анна Чичерова (прыжок в высоту), Александра Ярышкина (прыжок в высоту), Максим Якушев (3000 м с/п), Наталья Погребняк (100, 200 м), Екатерина Завьялова 800, 1500 м), Павел Савин (400 м), Анастасия Витюгова (метание диска).

Нейтральный статус был предоставлен 11 российским легкоатлетам, в основном малоизвестным.

Российскую легкую атлетику отстранили от участия в международных соревнованиях в 2014 году из-за подозрений в массовом употреблении допинга. С тех пор единственный шанс для наших соотечественников пробиться на международную арену – персональный допуск от IAAF и выступление под нейтральным флагом. Но «пробить эту стену» удалось единицам. Например, одна из сильнейших российских бегуний на средние дистанцииЕлена Коробкина лучшие спортивные годы вынуждена провести за «железным занавесом» из-за отсутствия допуска.