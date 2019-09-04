Спорт

53 минуты назад

Строкова метала диск дальше мужчин и выполнила олимпийский норматив

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#Легкая атлетика #Екатерина Строкова #метание диска
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Строкова метала диск дальше мужчин и выполнила олимпийский норматив

Теперь "липецкой Катюше" нужно надеяться, что российскую легкую атлетику допустят до Игр-2020 в Токио.

Сегодня в командном чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Сочи, наступил «звездный час» для воспитанницы липецкой СДЮШОР №5 Екатерины Строковой.

Уроженка нашего города в соревновании метательниц диска выполнила норматив для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио – 63 метра 90 сантиметров (минимальный норматив равен 63,50, прим.). Таким образом, Строкова выполнила свою главную задачу на нынешний сезон.

Этот результат принес ей победу в чемпионате России. Второе место заняла Елена Панова из Владимира (63,46), третьей стала Юлия Мальцева из Ханты-Мансийска (56,57). Любопытно, что со своим результатом Строкова стала бы чемпионкой, даже если бы выступала… среди мужчин. У представителей сильного полу первенствовал Алексей Худяков, выступающий одновременно за Москву и Нижегородскую область, результат которого на два метра хуже, чем у Екатерины – 61,85.

Строкова сделала серьезный шаг к тому, чтобы попасть на будущую Олимпиаду – конечно, если российскую «королеву спорта» туда допустят. Правда, в этом случае слава все равно не достанется ее родному региону, потому что Екатерина уже давно выступает за Нижегородскую область.

rsport.ria.ru

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#Легкая атлетика #Екатерина Строкова #метание диска
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Комментарии (1)

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Липчанин

26 минут назад
А кто из топовых спортсменов вообще остался в нашей области и пусть Таран расскажет, кто завоевал Олимпийские лицензии и реально претендует на участие в ОИ 2020. А то такое чувство, что при нынешних руководителях кроме коммерческих пиар заплывов и забегов спорту пришел полный крындец, а пишут про "немцев", которые давно уже являются соперниками нашим атлетам и увозят медали в другие регионы.
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