Строкова метала диск дальше мужчин и выполнила олимпийский норматив

Теперь "липецкой Катюше" нужно надеяться, что российскую легкую атлетику допустят до Игр-2020 в Токио.

Сегодня в командном чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Сочи, наступил «звездный час» для воспитанницы липецкой СДЮШОР №5 Екатерины Строковой.

Уроженка нашего города в соревновании метательниц диска выполнила норматив для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио – 63 метра 90 сантиметров (минимальный норматив равен 63,50, прим.). Таким образом, Строкова выполнила свою главную задачу на нынешний сезон.

Этот результат принес ей победу в чемпионате России. Второе место заняла Елена Панова из Владимира (63,46), третьей стала Юлия Мальцева из Ханты-Мансийска (56,57). Любопытно, что со своим результатом Строкова стала бы чемпионкой, даже если бы выступала… среди мужчин. У представителей сильного полу первенствовал Алексей Худяков, выступающий одновременно за Москву и Нижегородскую область, результат которого на два метра хуже, чем у Екатерины – 61,85.

Строкова сделала серьезный шаг к тому, чтобы попасть на будущую Олимпиаду – конечно, если российскую «королеву спорта» туда допустят. Правда, в этом случае слава все равно не достанется ее родному региону, потому что Екатерина уже давно выступает за Нижегородскую область.

rsport.ria.ru