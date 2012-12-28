В «Университетском» под «Волгу» угодил 19-летний самокатчик

Парень отделался сильным ушибом ноги.

В минувшую субботу в третьем часу дня на улице Белянского под «Волгу» попал 19-летний электросамокатчик.Пострадавшего отвезли в травмпункт на Тракторном. Парню диагностировали ушиб нижней трети левого бедра.