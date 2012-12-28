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Происшествия
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сегодня, 13:03
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В «Университетском» под «Волгу» угодил 19-летний самокатчик
Парень отделался сильным ушибом ноги.
Пострадавшего отвезли в травмпункт на Тракторном. Парню диагностировали ушиб нижней трети левого бедра.
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