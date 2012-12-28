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сегодня, 13:03
4

В «Университетском» под «Волгу» угодил 19-летний самокатчик

Парень отделался сильным ушибом ноги.

В минувшую субботу в третьем часу дня на улице Белянского под «Волгу» попал 19-летний электросамокатчик.

Пострадавшего отвезли в травмпункт на Тракторном. Парню диагностировали ушиб нижней трети левого бедра.
электросамокат
ДТП
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
САИ
56 минут назад
Эти эоектросамокаичики - это бедствие нынешнего времени: мозгов нет, понятия безопасности нет, вседозволенность, безбашенность полная.
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Липецкий цирк
сегодня, 13:17
Самокатчикам везде у нас дорога. Самокатчик - всегда прав!
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Не зря
сегодня, 13:14
Началось в колхозе утро
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Жесть
57 минут назад
Оно и не заканчивалось!!!
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