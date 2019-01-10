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«Не выездная» липецкая легкоатлетка открыла год «серебром» на Всероссийском турнире

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#Легкая атлетика #Елена Коробкина
«Не выездная» липецкая легкоатлетка открыла год «серебром» на Всероссийском турнире

Елена Коробкина по-прежнему одна из сильнейших в России, но на международные соревнования ее так и не пускают.

Липецкая бегунья Елена Коробкина начала 2019 год с того, что поднялась на пьедестал почета крупного Всероссийского турнира «Рождественские встречи» в Екатеринбурге.

Елена выступила в забеге на 2 км. Бег в помещении для нее особенный, ведь в 2015 году она становилась чемпионкой Европы в зале, правда, на чуть большей дистанции 3 км.

На этот раз конкуренцию 28-летней липчанке составила 24-летняя Анастасия Калина, выступающая за Санкт-Петербург и Московскую область. Обе спортсменки убежали в отрыв от остальных участниц и разыграли между собой первое и второе места. Еще за полтора метра ближе к финишу была Коробкина, но ее соперница сумела ускориться, в результате судьбу забега решал фотофиниш. Победу праздновала Калина - 5 минут 47,51 секунды, а Коробкина в итоге отстала на одну сотую (!) секунды - 5.47,52.

Занявшая третье место Анна Князева из Нижнего Тагила прибежала значительно позже - 5.56,05. Выступила в забеге и воспитанница липецкой «королевы спорта», выступающая за Москву Светлана Симакова (Киреева), которая заняла 6-е место - 5.59,49.

Елена Коробкина и в прошлдом году доказывала, что является одной из сильнейших бегуний в России. Но на международные старты липчанку вмесмте с другими россиянами не пускает Всемирная федерация легкой атлетики (IAAF). Не замеченная ни в каких допинговых скандалах Коробкина не раз писала письма с просьбой разрешить ей выступать хотя бы под нейтральным флагом, но все обращения остались без ответа.

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#Легкая атлетика #Елена Коробкина

Комментарии (1)

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Антисоветчик

20 минут назад
Единственный совет, менять страну и гражданство. Выступление легкоатлетам, да и вообще спортсменам из России, с пару десятков лет на международных соревнованиях не светит. В общем будет Олимпийской чемпионкой Липецкой области.
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