В мэрии Липецка научились зарабатывать на безделье

При этом не сделано были ничего на 388 тысяч рублей, а премий выписано на полмиллиона!





Дальше - только смех. Так, в 2018 году на все про все было потрачено по этой программе 970 тысяч рублей, при этом средства были потрачены лишь на разработку







А теперь - па-пам! Все расходы на разработку концепции «Умного города» (на самом деле, курс лекций для муниципальных служащих от ИП Сорокина В.Ю.) составили 388 тысяч рублей, на премии чиновникам выдано 511 тысяч бюджетных рублей! То есть чиновники заплатили себе стипендии за то, что отсидели пару часов на форсайт-сессиях, по русски, на говорильнях ни о чем.



- А где же результат? - спросил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.



- По завершению года, - ответила председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко. Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета Счетная палата Липецка предоставила итоги проверки использования денежных средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2024 годы» за прошлый год и текущий период 2019 года.Дальше - только смех. Так, в 2018 году на все про все было потрачено по этой программе 970 тысяч рублей, при этом средства были потрачены лишь на разработку любимого детища экс-вице-мэра Липецка Екатерины Белокопытовой концепции «Умного города» . Все остальные программы за полтора года не получили ни копейки - ни кластер «Липецкие курорты», ни программа безопасности образовательных учреждений (родители школьников по-прежнему оплачивают безопасность своих детей сами, что, кстати, противозаконно), ни оборудование автоматическими тепловыми пунктами бюджетных организаций.А теперь - па-пам! Все расходы на разработку концепции «Умного города» (на самом деле, курс лекций для муниципальных служащих от ИП Сорокина В.Ю.) составили 388 тысяч рублей, на премии чиновникам выдано 511 тысяч бюджетных рублей! То есть чиновники заплатили себе стипендии за то, что отсидели пару часов на форсайт-сессиях, по русски, на говорильнях ни о чем.- А где же результат? - спросил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.- По завершению года, - ответила председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко.