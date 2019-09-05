Происшествия
сегодня, 08:49
В Липецке из окна выпал ребенок
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Четырехлетнего мальчика доставили в больницу.
Вчера из окна второго этажа дома на улице Жуковского (поселок Тракторостроителей) выпал 4-летний мальчик.
Медики "скорой помощи" доставили в областную детскую больницу.
- Состояние пациента - стабильно тяжелое. У мальчика диагностированы несколько переломов, ушибы внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили GOROD48 в стационаре.
Обстоятельства, приведшие к несчастному случаю, изучают сотрудники правоохранительных органов.
Медики "скорой помощи" доставили в областную детскую больницу.
- Состояние пациента - стабильно тяжелое. У мальчика диагностированы несколько переломов, ушибы внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили GOROD48 в стационаре.
Обстоятельства, приведшие к несчастному случаю, изучают сотрудники правоохранительных органов.
7 4255
Слава
Знаю кто это
Дед
Какие люди
Gennn
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Гыгы