Происшествия

сегодня, 08:49

В Липецке из окна выпал ребенок

7 4255
#падение с высоты
В Липецке из окна выпал ребенок

Четырехлетнего мальчика доставили в больницу.

Вчера из окна второго этажа дома на улице Жуковского (поселок Тракторостроителей) выпал 4-летний мальчик.

Медики "скорой помощи" доставили в областную детскую больницу.

- Состояние пациента - стабильно тяжелое. У мальчика диагностированы несколько переломов, ушибы внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили GOROD48 в стационаре.

Обстоятельства, приведшие к несчастному случаю, изучают сотрудники правоохранительных органов.
7 4255
#падение с высоты

Комментарии (7)

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Слава

10 минут назад
Gennn, дятел закройся уже
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Знаю кто это

14 минут назад
Вообще всем виновата пьянка матери этого семейства, отец более-менее нормальный, один в семье работает. Детей очень жалко.
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Дед

32 минуты назад
Не надо изучать никакие обстоятельства, здесь одно обстоятельство это зелёный змий
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Какие люди

44 минуты назад
=, В точку !!!!!!!!
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Gennn

45 минут назад
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://gg.gg/avtosilane
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=

сегодня, 09:05
очередная жертва материнского капитала
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Гыгы

сегодня, 09:00
Что-то на тракнутом, с детьми творится
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