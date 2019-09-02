Ирина Дубцова в Ельце примеряла осенние образы

Певица дурачилась в гримерке.

В Ельце завершился трехдневный марафон празднования Дня города. В воскресенье на сцену главной городской площади поднялись белорусский музыкант Саша Немо и победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова. Оба артиста ставили отзывы о своем посещения Ельца в Instagram. Саша Немо написал так: «Мне очень приятно, что моё раздолбайство так понравилось этим красивым и гостеприимным людям», а Ирина Дубцова провела время в гримерке за примеркой осенних образов.