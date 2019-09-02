Общество

53 минуты назад

Ирина Дубцова в Ельце примеряла осенние образы

11 1349
#Елец #день города #соцсети

Певица дурачилась в гримерке.

В Ельце завершился трехдневный марафон празднования Дня города. В воскресенье на сцену главной городской площади поднялись белорусский музыкант Саша Немо и победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова. Оба артиста ставили отзывы о своем посещения Ельца в Instagram. Саша Немо написал так: «Мне очень приятно, что моё раздолбайство так понравилось этим красивым и гостеприимным людям», а Ирина Дубцова провела время в гримерке за примеркой осенних образов.

11 1349
#Елец #день города #соцсети

Комментарии (11)

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Это точно

2 минуты назад
Какие сочные у неё лыдочки мммммм
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СТУДГОРОДОК, 26

3 минуты назад
Алка с Зажигалки била ногой в дверь соседу под самый потолок! Отпечаток ее обуви сосед увидел и замерил: растяжка 1.80.
ответить

Согласен,

3 минуты назад
KodiXX269,надо драть
ответить

))))

7 минут назад
Кого это так раскорячило?
ответить

Маша

12 минут назад
А кто такая эта певичка Голубцова?
ответить

KodiXX269

15 минут назад
Тёлка, что надо! Такую драть днями и ночами.
ответить

Налогоплательщик

18 минут назад
Кто это?
ответить

Баба Нюра

18 минут назад
Гоните эту дрянь со святой земли матушки
ответить

ДОХТОР

32 минуты назад
Да ей куёво
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САШОК КАНАНЫХИН

41 минуту назад
это жирная алкашка хочет запихнуть в себя стул
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