53 минуты назад
Ирина Дубцова в Ельце примеряла осенние образы
Певица дурачилась в гримерке.
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99.9 % людей прекрасного города #елец (Россия) видели меня впервые и слышали мои песни в первый раз! Мне очень приятно, что моё раздолбайство так понравилось этим красивым и гостеприимным людям!!! Спасибо огромное Елец! #сашанемо #россия #липецк #елец #концерт #шумно #зритель #аплодисменты #ясюдаещёвернусь #
Это точно
СТУДГОРОДОК, 26
Согласен,
))))
Маша
KodiXX269
Налогоплательщик
Баба Нюра
ДОХТОР
САШОК КАНАНЫХИН