«Застывшее время»: заброшенный профилакторий «Прожекторные угли»

Профилакторий «Прожекторные угли» относился к заводу ОАО «Гидропривод» в Ельце. Когда-то в нем лечились и отдыхали работники предприятия, но санаторий закрыли из- за финансовых проблем. Нам удалось запечатлеть остатки когда то красивого здания советской постройки. Сейчас же его выкупили, и скорее всего будут делать из него гостиницу. Потому что находится он в очень живописном месте.



