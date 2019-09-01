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«Застывшее время»: заброшенный профилакторий «Прожекторные угли»

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#Застывшее время
«Застывшее время»: заброшенный профилакторий «Прожекторные угли»
Профилакторий «Прожекторные угли» относился к заводу ОАО «Гидропривод» в Ельце. Когда-то в нем лечились и отдыхали работники предприятия, но санаторий закрыли из- за финансовых проблем. Нам удалось запечатлеть остатки когда то красивого здания советской постройки. Сейчас же его выкупили, и скорее всего будут делать из него гостиницу. Потому что находится он в очень живописном месте.

1 336
#Застывшее время

Комментарии (1)

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Сергей 13

6 минут назад
Вы бы по Евпатории прошли,такие тут здания!И немеренно.
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