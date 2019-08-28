Историческую часть Ельца реконструируют на федеральные деньги

Историческую часть Ельца ждёт большая реконструкция, а музей имени И. А. Бунина может получить статус федерального. Об этом сегодня сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова, посетившая Липецкую область в рамках подготовки региона и страны к празднованию 150-летия Ивана Бунина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, минкульт поддержал предложение врио главы региона о включении Ельца в список исторических поселений, которые получат финансовую поддержку из федерального бюджета.



«Нам очень многое вместе предстоит сделать, - отметила Алла Манилова. - Впереди у Министерства культуры большая работа с Ельцом. В рамках программы поддержки исторических поселений предстоит провести масштабную реконструкцию исторической части города».



В этом году начнётся процесс проектирования. Средства на реконструкцию исторических объектов Ельца должны начать поступать в 2021 году.



«Елец кардинально преобразится, - заявил Игорь Артамонов. - Историческая часть города должна засиять. Процесс не быстрый, но результат должен быть идеальным».



Также врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов предложил создать в Ельце федеральный музей имени Ивана Бунина.



«Елец - место, которое любил Бунин. Многие улицы древнего города, местные святыни упоминаются в его произведениях. Мы могли бы создать здесь прекрасный музей. Это не только сохранило бы память о великом писателе, но и повысило бы статус Ельца как культурного центра», - считает Игорь Артамонов.



«Это очень своевременное предложение, которое стоит подержать, подчеркнула Алла Манилова. - Бунинские места есть в нескольких городах нашей страны, но единого интеграционного общенационального музея нет. С большой долей вероятности он может появиться в Ельце. Проект очень серьёзный. В ближайшее время решение по этому вопросу будет принято».



Идею создания в Ельце федерального музея имени И. А. Бунина обсудили участники пленарного заседания, которое прошло в елецком госуниверситете. Обсуждалась в Ельце и подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Ивана Бунина, которое будет отмечаться в 2020 году. Елец станет главным центром страны, где пройдут основные мероприятия, приуроченные к празднику. В регионе запланировано проведение нескольких событийных фестивалей, связанных с творческим наследием писателя. В программе областных мероприятий театральные постановки, выставки, открытие туристического маршрута с посещением бунинских мест.



