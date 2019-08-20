Спорт

32 минуты назад

Лебедев, Губерниев, Сафронов – в Липецке решили провести международный марафон

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#Липецкий марафон
Лебедев, Губерниев, Сафронов – в Липецке решили провести международный марафон

13 октября липчанам нужно готовиться к новому спортивному празднику в своем городе.

Вслед за нашумевшим «Липецким полумарафоном», состоявшимся на улицах города 26 мая, в областном центре решили провести и массовый забег на классическую марафонскую дистанцию.

Первый в истории города международный марафон запланирован на 13 октября и готов принять более 2000 липчан, а также гостей из других регионов и иностранцев.

На классической марафонской дистанции – 42 километра 195 хедлайнером станет прославленный бегун на сверхдлинные дистанции, бронзовый призер чемпионата Европы по марафону Дмитрий Сафронов, который на днях стал вторым на Московском полумарафоне.

В забеге-спутнике на 10 км анонсировано участие недавно завершившего карьеру боксера-профессионала чемпиона мира по версиям WBA (2012—2018), IBF Дениса Лебедева. Кроме него на старт должны выйти другие прославленные российские спортсмены – футболисты, хоккеисты и т.д. Должны выйти на старт и руководители города и области.

Всего участникам предложат пять дистанций: 42 км 195 м, 10 км и 3 км, а также 600 и 300 метров для детей.

«Ноу-хау» станет костюмированный забег с участием 100 желающих, которые будут не сколько соревноваться за спортивный результат, а продемонстрируют свои оригинальные костюмы.

Ведущим Липецкого марафона станет Дмитрий Губерниев, который вел и «Липецкий полумарафон». А за два месяца до старта приветствие участникам марафона записал приезжавший в Россию голливудский актер Эрик Робертс.

Анонсируется, что все участники, независимо от результатов, получат призы от организаторов и спонсоров легкоатлетического праздника.

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#Липецкий марафон

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