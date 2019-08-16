Новости в instagram
сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: визит Грефа, массовая авария и оборотни в погонах
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 16 августа.
Пятница в городе началась с массовой аварии. На вершине Петровского спуска произошло массовое ДТП, в больницу попали двое. А многие липчане из-за того, что проезд по спуску перекрыли, опоздали на работу и по делам – в центре образовалась огромная пробка.
Сегодня стало известно о том, что Герман Греф приедет на открытие «Быханова сада». Это сообщение прокомментировали более 200 раз. В Липецке глава «Сбербанка» оценит реконструкцию парка «Быханов сад», на которую банк безвозмездно выделил городу 127 миллионов рублей.
Продолжая тему парков. Итальянцы и испанцы заинтересованы в обновлении Нижнего парка. Производители из Москвы, Италии и Испании ведут переговоры с мэрий Липецка о размещении аттракционов в Нижнем парке. Предполагается, что площадки под аттракционами будут арендоваться инвесторами. По аналогичной схеме в Нижнем парке работает колесо обозрения: инвестор из Тюмени установил колесо стоимостью 40 миллионов рублей и теперь арендует площадку под ним.
Двое участковых придумали ДТП, чтобы получить с жителя Липецка деньги. Зимой участковые пригласили в отдел полиции жителя города и рассказали ему об аварии, которую якобы совершила его жена. Причем, с места ДТП, по словам участковых, женщина скрылась. Свои слова полицейские подтвердили заранее изготовленным рапортом о ДТП, и предложили липчанину заплатить им деньги, за то что они замнут дело. Мужчина в тот же день принес участковым 5000 рублей, при передаче денег полицейских задержали с поличным.
Сегодня стало известно о том, что Герман Греф приедет на открытие «Быханова сада». Это сообщение прокомментировали более 200 раз. В Липецке глава «Сбербанка» оценит реконструкцию парка «Быханов сад», на которую банк безвозмездно выделил городу 127 миллионов рублей.
Продолжая тему парков. Итальянцы и испанцы заинтересованы в обновлении Нижнего парка. Производители из Москвы, Италии и Испании ведут переговоры с мэрий Липецка о размещении аттракционов в Нижнем парке. Предполагается, что площадки под аттракционами будут арендоваться инвесторами. По аналогичной схеме в Нижнем парке работает колесо обозрения: инвестор из Тюмени установил колесо стоимостью 40 миллионов рублей и теперь арендует площадку под ним.
Двое участковых придумали ДТП, чтобы получить с жителя Липецка деньги. Зимой участковые пригласили в отдел полиции жителя города и рассказали ему об аварии, которую якобы совершила его жена. Причем, с места ДТП, по словам участковых, женщина скрылась. Свои слова полицейские подтвердили заранее изготовленным рапортом о ДТП, и предложили липчанину заплатить им деньги, за то что они замнут дело. Мужчина в тот же день принес участковым 5000 рублей, при передаче денег полицейских задержали с поличным.
ять
Они то пришли -ушли
Если честно
ять
кту
Липчанин
Буревестник