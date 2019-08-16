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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: визит Грефа, массовая авария и оборотни в погонах

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: визит Грефа, массовая авария и оборотни в погонах

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 16 августа.

Пятница в городе началась с массовой аварии. На вершине Петровского спуска произошло массовое ДТП, в больницу попали двое. А многие липчане из-за того, что проезд по спуску перекрыли, опоздали на работу и по делам – в центре образовалась  огромная пробка.

Сегодня стало известно о том, что Герман Греф приедет на открытие «Быханова сада». Это сообщение прокомментировали более 200 раз. В Липецке глава «Сбербанка» оценит реконструкцию парка «Быханов сад», на которую банк безвозмездно выделил городу 127 миллионов рублей.

Продолжая тему парков. Итальянцы и испанцы заинтересованы в обновлении Нижнего парка. Производители из Москвы, Италии и Испании ведут переговоры с мэрий Липецка о размещении аттракционов в Нижнем парке. Предполагается, что площадки под аттракционами будут арендоваться инвесторами. По аналогичной схеме в Нижнем парке работает колесо обозрения: инвестор из Тюмени установил колесо стоимостью 40 миллионов рублей и теперь арендует площадку под ним.

Двое участковых придумали ДТП, чтобы получить с жителя Липецка деньги. Зимой участковые пригласили в отдел полиции жителя города и рассказали ему об аварии, которую якобы совершила его жена. Причем, с места ДТП, по словам участковых, женщина скрылась. Свои слова полицейские подтвердили заранее изготовленным рапортом о ДТП, и предложили липчанину заплатить им деньги, за то что они замнут дело. Мужчина в тот же день принес участковым 5000 рублей, при передаче денег полицейских задержали с поличным.
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#вечёрка
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Комментарии (7)

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ять

1 минуту назад
Если честно, Это как раз НАША проблема: как проголосовать - ЗА или ПРОТИВ Артамонова.
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Они то пришли -ушли

2 минуты назад
А Путин пусть сам думает что он будет делать! Он жираф он большой! А наше дело маленькое! Посмотреть на этот цирк)))
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Если честно

4 минуты назад
ять, уверена ! Что у него были крутые родители-и пост ему купили))) да! Купили! Много ума не надо скопировать то что 20 лет существует в Европе! Сберкнижек на Карты заменил. Достижение какое! Азов сити прое-ли! Че то мутят крутят с этими лидерами России! Посылают некомпетентных людей ! Не удивлюсь если они постами губернатор торгуют. Но эта проблема Москвы-а не наша! Пусть разбираются.
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ять

30 минут назад
Греф – он (да и Артамонов тоже) из тех безответственных гавнюков, которые своими руками никогда ничего не сделали. Эти «эффективные» менеджеры ни дня не работали на реальном производстве. Ни в сельском хозяйстве, ни на заводе, ни на стройке. Зато они обладают паскудным умением подвести на бумажке «муде к бороде». Концепция Грефа и других грейфулек не в развитии отечественного с/х, заводов и фабрик, а том, что якобы мы сможем это всё купить за перекаченные нефть, газ и за срубленную тайгу. Плевать они хотели на рабочие места для граждан России. А что касается его речи на торжественном открытии парка, то сразу переведу её на простой и общедоступный язык: «Мы - Сбербанк могли бы, конечно, очередному эффективному менеджеру позволить купить квартиру в Мюнхене, но нам было УКАЗание потратить эти деньги (Ваши же деньги) для политического пиара.»
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кту

36 минут назад
Администрация и модераторы сайта «Город48», вы уж как нибудь или крестик снимите или трусы наденьте: нагло убрали комментарии по поводу радости жителей от приезда Грефа: их сечас 67, а в вашей итоговой «Вечёрке» пишите что было более 200. Арифметика у вас какая то лизоблюдская по отношению к властям.
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Липчанин

51 минуту назад
Буревестник молодец!
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Буревестник

сегодня, 20:20
17 августа в Липецке состоится массовая протестная акция "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!" город Липецк Дата, время: 2019-08-17 11:00 Липецкое областное отделение КПРФ, региональные отделения общественных организаций ВЖС «Надежда России», Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, «Союз Советских офицеров», ВСД «Русский Лад» в коалиции с рядом левых, народно-патриотических общественных организаций 17 августа проводят массовую протестную акцию "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!". В акции примут участие руководители обкома КПРФ, депутаты Госдумы, известные политики, общественные деятели. Место: площадь ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). Сбор участников: с 10-30. Открытие митинга: 11-00.
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