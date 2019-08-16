37 минут назад
Итальянцы и испанцы заинтересованы в обновлении Нижнего парка
Администрация Липецка получает предложения по установке новых аттракционов в Нижнем парке не только от российских, но и от европейских производителей.
- Сейчас в мэрии есть коммерческие предложения от производителей аттракционов из Италии и Испании, ведутся переговоры. У них есть заинтересованность в парке, который после реконструкции станет современной площадкой для отдыха со всей необходимой инфраструктурой. О том, какие именно аттракционы будут установлены, говорить пока рано, - рассказали GOROD48 в администрации Липецка.
В мэрии отметили, что разработкой наполнения Нижнего парка занимается специальная рабочая группа. Она состоит из директоров городских парков, представителей департамента культуры и туризма администрации Липецка и общественных помощников. Выяснить мнение горожан о том, какие аттракционы ставить и где, очень сложно: желания липчан иногда противоположны.
Напомним, реконструкцию Нижнего парка администрация города планирует завершить в следующем году. В планах мэрии создание на пустующей части парка за памятником Народовольцам большой фестивальной площадки и зоны современных аттракционов.
Фото: static.tonkosti.ru
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