Общество

37 минут назад

Итальянцы и испанцы заинтересованы в обновлении Нижнего парка

17 662
#Нижний парк #реконструкция
Итальянцы и испанцы заинтересованы в обновлении Нижнего парка

Администрация Липецка получает предложения по установке новых аттракционов в Нижнем парке не только от российских, но и от европейских производителей.

Производители из Москвы, Италии и Испании ведут переговоры с мэрий Липецка о размещении аттракционов в Нижнем парке. Предполагается, что площадки под аттракционами будут арендоваться инвесторами. По аналогичной схеме в Нижнем парке работает колесо обозрения: инвестор из Тюмени установил колесо стоимостью 40 миллионов рублей и теперь арендует площадку под ним.

- Сейчас в мэрии есть коммерческие предложения от производителей аттракционов из Италии и Испании, ведутся переговоры. У них есть заинтересованность в парке, который после реконструкции станет современной площадкой для отдыха со всей необходимой инфраструктурой. О том, какие именно аттракционы будут установлены, говорить пока рано, - рассказали GOROD48 в администрации Липецка.

В мэрии отметили, что разработкой наполнения Нижнего парка занимается специальная рабочая группа. Она состоит из директоров городских парков, представителей департамента культуры и туризма администрации Липецка и общественных помощников. Выяснить мнение горожан о том, какие аттракционы ставить и где, очень сложно: желания липчан иногда противоположны. 

Напомним, реконструкцию Нижнего парка администрация города планирует завершить в следующем году. В планах мэрии создание на пустующей части парка за памятником Народовольцам большой фестивальной площадки и зоны современных аттракционов.

Фото: static.tonkosti.ru
17 662
#Нижний парк #реконструкция

Комментарии (18)

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гость

11 секунд назад
Иванов, так в чём же дело , коллега , займитесь просвещением , стада , или мотивацией , или заразите своими активными действиями в качесте примера ! Разве есть для этого препятствия ? Да , никаких !
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гость

2 минуты назад
Наблюдатель, вы невнимательно , следите за новостями , прочитайте ещё раз , "Свой пост мэр завершила тем, что зоопарк можно превратить в биопарк. Этим вопросом хотят заняться через два года." Всё ясно ? Или ещё есть вопросы ?
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Иванов

3 минуты назад
Нижний парк повторит судьбу каменного лога, выпилят все деревья, разворотят асфальт, а потом пройдут выборы, стадо выберет кого надо, и все забросят.
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Старец 7, это был сарказм))) А так да, бизнес есть бизнес..
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Старец 7

5 минут назад
Перри Мейсон, какая к чёрту изоляция, если нам "Северный поток-2" иностранная компания строит? Обидно только, что сами не умеем. А тут речь всего-то о каруселях.
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Наблюдатель

7 минут назад
Артамонов и Уваркина понимают , что зоопарк не вписывается в культурно- парковую зону.Так как несёт г..м и нет очистных сооружений. Зоопарк не должен быть тюрьмой для животных.Не должна греметь Музыка и пускаться фейерверки возле зоопарка и тем более санатория где находятся на реабилитации больные с инсультом и с инфарктом. Это же любому болвану ясно, но не нашему руководству.
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Не патриоту

10 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, Про санкции можешь этим двоим из кремля сказать. Мелиордеров с каждым часом растёт как грибов, так же их состояние. Ты был на вновь строящихся ( открывающий) объектах? Все импортное ( оборудования , линии)техника. Это нам по ушам ездиют при выплаты зарплат.
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смех

14 минут назад
город48 , в след. раз не обезличивайте , говоря , "рассказали GOROD48 в администрации Липецка" , какое именно лицо рассказало , ну , так , ради интереса ! Как и ""позиции липчан иногда имеют разные векторы. Кто-то, к примеру, предлагает" , какие липчане , специально приглашённые ?
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смех

18 минут назад
директоров городских парков ? Каких, липецких ? Их же , Уваркина колхозанами назвала ! а ТАРАКАНОВЕД Тарасов , где сейчас , свечку держит !?
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Перри Мейсон

21 минуту назад
Не, ну "мывизоляции", конечно...
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