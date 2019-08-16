Происшествия
сегодня, 09:20
В массовой аварии на Петровском спуске пострадали два человека
Участники ДТП говорят о мокрой дороге.
Сегодня утром в Липецке на Петровском спуске столкнулись четыре автомобиля: "Лада Приора", "Лада Веста", "Форд" и "Сузуки". По словам участников ДТП, столкновение произошло после того, как "Лада Приора" вылетела на встречную полосу. Кроме того, водители говорят о скользкой после ночного дождя дороге.
В ДТП пострадали два человека, обоих отвезли в больницу.
В ДТП пострадали два человека, обоих отвезли в больницу.
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Ночное самоуничтожение инохламу
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Ночное самоуничтожение инохлама