Происшествия

сегодня, 09:20

В массовой аварии на Петровском спуске пострадали два человека

36 3056
#Авария #ДТП
В массовой аварии на Петровском спуске пострадали два человека

Участники ДТП говорят о мокрой дороге.

Сегодня утром в Липецке на Петровском спуске столкнулись четыре автомобиля: "Лада Приора", "Лада Веста", "Форд" и "Сузуки". По словам участников ДТП, столкновение произошло после того, как  "Лада Приора" вылетела на встречную полосу. Кроме того, водители говорят о скользкой после ночного дождя дороге.

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В ДТП пострадали два человека, обоих отвезли в больницу.


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#Авария #ДТП

Комментарии (36)

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Как гость
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Гость

1 минуту назад
ггг, как Приора, так у нас инотазодрочеров на иноблевотных рыгаловках взрываются пуканы.
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Мимоходом

2 минуты назад
Ну конечно, теперь дорога виновата. Гнать не надо. Как раз на повороте вниз и вылетел на встречку, не вписался баран.
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Ночное самоуничтожение инохламу

2 минуты назад
Гость, я хотел написать, что твоя жена у меня сосет, чтобы ты кредитный бездельник нищеброд смог за твою инорыгаловку и интернет расплатиться!
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ггг

3 минуты назад
Нормальных коментов на этом сайте нет давно, тусуются между собой одни уроды
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Гость

4 минуты назад
Епт, а пусть Ночное самоуничтожение инохлама похвалится нам своим автомобилем! Я прям вижу, как он выезжает со второго уровня вухэтажного гаража своего трехэтажного особняка в центре города на турбированной калине ! ))))))))
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жанна

9 минут назад
либо не местный либо купил в дервне корыто и гонщика врубил
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Гость

10 минут назад
Ночное самоуничтожение инохлама, недосигаем ты хотел написать!))))))))
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Епт

10 минут назад
Ночное самоуничтожение инохлама, а комп у тебя из Казинки, а телефон из Сселок, а брюки-то, хотя бы, от Славы Зайцева? Что ж ты такой злой на иностранцев? Ну сделай что-нибудь лучше их, и сам человеком станешь, и люди тебе благодарны будут,
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Артурчик

15 минут назад
Вот уж поистине, ума нет - считай калека! Некоторые ...удаки ходить нормально не умеют, но за рулем думают, что Шумахеру у * надо было.
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Ночное самоуничтожение инохлама

15 минут назад
Гость, в отличие от тебя кредитного нищеброда с гетто вроде гЕйропейский, который больше 10 тысяч в руках не держал, обдрачиваемый тобой самоуничтожающийся инохлам мне не нужен!
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