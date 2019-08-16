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Герман Греф приедет на открытие «Быханова сада»

55 2014
#Быханов сад #реконструкция #Герман Греф
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Герман Греф приедет на открытие «Быханова сада»

На реконструкцию парка «Сбербанк» потратил 127 миллионов.

В «Сбербанке» GOROD48 подтвердили информацию о том, что президент и председатель правления Герман Греф приедет в Липецк 2 сентября. В Липецке глава «Сбербанка» оценит реконструкцию парка «Быханов сад», на которую банк безвозмездно выделил городу 127 миллионов рублей.

Реконструкция парка «Быханов сад» началась в мае. Согласно проекту реконструкции парк будет разделен на зоны: запаха - с цветами и растениями, вкуса - с фудкортом, тактильную - для активного времяпрепровождения и слуха - с успокаивающей музыкой.​ В парке уже уложена широкоформатная плитка, установлены необычные фонари и малые архитектурные формы, разбиты клумбы и высажены молодые деревья. Продолжается сооружение амфитеатра и теннисных кортов, снесен павильон «Строитель» - на его месте будет круглогодичный спортивный центр.
55 2014
#Быханов сад #реконструкция #Герман Греф
1

Комментарии (55)

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гнать его в шею,этого свинопаса 1

1 минуту назад
На сберегательной книжке написано-СБЕРБАНК,но нет слова РОССИИ, так что Сергей Богословский ПРАВ !!!!
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Не знаю чем они могут манипулировать

1 минуту назад
По поему у них с кукушкой не все впопядке. Значение действий своих не осознают))) эти манипуляторы)
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Манипуляторы

2 минуты назад
Доманипулировались. Собственный народ ненавидит. Этих манипуляторов. И у нас здесь не Амстердам-перед выборами таких персон принимать)))
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вот такой фрукт к нам *

5 минут назад
- Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции, - не устает повторять Герман Оскарович. - Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать напрямую непрепарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Вольно или нет, но Греф разделил видение процесса развития общества с доктором Геббельсом, который выразился несколько короче: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней».
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Сергей Богословский

8 минут назад
Почему ВСЕ СПЕЦИАЛЬНО ВСЕХ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ??? Сбербанк России НЕ ЯВЛЯЕТСЯ государственным банком. Когда же это, наконец, поймут наши люди, особенно пенсионеры, несущие свои деньги туда? Сбербанк России- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, по-просту говоря, коммерческий банк. Единственным банком с уставным капиталом от государства является лишь Россельхозбанк. ХВАТИТ ВНОСИТЬ СМУТУ В УМЫ! ))))
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антон

9 минут назад
Голубой едет к голубому...
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глас народа

9 минут назад
Вася,ты что не понял,что Греф открыто предлагает продать Россию с потрохами.а народ он даже не считает за людей. Он так и говорит открытым текстом---народ надо ОТУПЛЯТЬ. Глядишь.в этом парке гей-парады будут проводить,а кто пикнет против.того назовут глупым и нетолерантным.....
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Против лысого

12 минут назад
Ну неужели в липецке хоть кто то проголосует за лысого... Противно
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Ленин

14 минут назад
Шайка упырей и дегенератов.
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его мировозрение

14 минут назад
Опираясь на авторитет БУДДЫ, КОНФУЦИЯ и МАРКСА,Греф попытался доказать, что народ следует целенаправленно отуплять и ни в коем случае не допускать до механизмов госуправления. Главное же в обществе - это страты: иерархически выстроенные группы, верхушке которых позволено все, низам - ничего
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