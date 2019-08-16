Герман Греф приедет на открытие «Быханова сада»

На реконструкцию парка «Сбербанк» потратил 127 миллионов.

В «Сбербанке» GOROD48 подтвердили информацию о том, что президент и председатель правления Герман Греф приедет в Липецк 2 сентября. В Липецке глава «Сбербанка» оценит реконструкцию парка «Быханов сад», на которую банк безвозмездно выделил городу 127 миллионов рублей.



Реконструкция парка «Быханов сад» началась в мае. Согласно проекту реконструкции парк будет разделен на зоны: запаха - с цветами и растениями, вкуса - с фудкортом, тактильную - для активного времяпрепровождения и слуха - с успокаивающей музыкой.​ В парке уже уложена широкоформатная плитка, установлены необычные фонари и малые архитектурные формы, разбиты клумбы и высажены молодые деревья. Продолжается сооружение амфитеатра и теннисных кортов, снесен павильон «Строитель» - на его месте будет круглогодичный спортивный центр.

