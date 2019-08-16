Двое участковых придумали ДТП, чтобы получить с жителя Липецка деньги

В Липецке будут судить двух бывших участковых уполномоченных полиции обвиняемых в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в феврале этого года участковые пригласили в отдел полиции жителя города и рассказали ему об аварии, которую якобы совершила го жена. Причем, с места ДТП, по словам участковых, женщина скрылась.

Свои слова полицейские подтвердили заранее изготовленным рапортом о ДТП, и предложили липчанину заплатить им деньги, за то что они замнут дело.

Мужчина в тот же день принес участковым 5000 рублей, при передаче денег полицейских задержали с поличным.

Заместителем прокурора Правобережного района Липецка дело о мошенничестве направлено в суд.

Санкция ч.3 ст.159 УК РФ, по которой будут судить участковых, предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.



