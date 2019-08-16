Происшествия

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Двое участковых придумали ДТП, чтобы получить с жителя Липецка деньги

9 934
#мошенничество
Двое участковых придумали ДТП, чтобы получить с жителя Липецка деньги

В Липецке будут судить двух бывших участковых уполномоченных полиции обвиняемых в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в феврале этого года участковые пригласили в отдел полиции жителя города и рассказали ему об аварии, которую якобы совершила го жена. Причем, с места ДТП, по словам участковых, женщина скрылась.

Свои слова полицейские подтвердили заранее изготовленным рапортом о ДТП, и предложили липчанину заплатить им деньги, за то что они замнут дело.

Мужчина в тот же день принес участковым 5000 рублей, при передаче денег полицейских задержали с поличным. 

Заместителем прокурора Правобережного района Липецка дело о мошенничестве направлено в суд.

Санкция ч.3 ст.159 УК РФ, по которой будут судить участковых, предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.


9 934
#мошенничество

Комментарии (9)

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бред какой-то

4 минуты назад
за 5000 рублей (по 2500 на рыло) так подставлять себя?
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Старец 7

18 минут назад
Гость, так уже сорвали-их же уволили.
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Гость

27 минут назад
Сорвать с этих уродов погоны .
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гость

40 минут назад
СТУДГОРОДОК, 26, посмотрел сейчас по гугл мапс этот адрес, газоны ухоженные , парусник , красная мельница , что за ужасы нашего городка ты рассказываешь ?
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.

40 минут назад
а публичное унижение будет?
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Старец 7

44 минуты назад
Одно радует-в нашей полиции есть думающие люди. Теперь, после увольнения, получат по условному и создадут кредитный кооператив-тоже" тема".
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СТУДГОРОДОК, 26

55 минут назад
Сосед 5 раз писал заявления в полицию на петушару Толика, за угрозы убийством. И всегда отказ в возбуждении дела. Петушара оборзел настолько, что последний раз заявил участковому, что с соседом не контатктирует! Вау! А еще сам просил списать слова про Маринку, Толика и Алку (сосед иногда распевал песни дома, типа Алке вставлю палку). Слышимость в самодельном доме с дырами такова, что соседи слышат друг друга с 1 по 5 этажи
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Ваня Голунов

57 минут назад
Зря кокса захаровского не накидали
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Епт

58 минут назад
предусматривает наказание вплоть до расстрела или 3-х щелчков по носу
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