сегодня, 11:09
Двое участковых придумали ДТП, чтобы получить с жителя Липецка деньги
В Липецке будут судить двух бывших участковых уполномоченных полиции обвиняемых в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
Свои слова полицейские подтвердили заранее изготовленным рапортом о ДТП, и предложили липчанину заплатить им деньги, за то что они замнут дело.
Мужчина в тот же день принес участковым 5000 рублей, при передаче денег полицейских задержали с поличным.
Заместителем прокурора Правобережного района Липецка дело о мошенничестве направлено в суд.
Санкция ч.3 ст.159 УК РФ, по которой будут судить участковых, предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
бред какой-то
Старец 7
Гость
гость
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Старец 7
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Ваня Голунов
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