Липецкие чиновники забрали еще один долгострой

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления имущественных и земельных отношений и разрешил продать с торгов долгострой в 28 микрорайоне Липецка. Этот иск — из череды тех, что управление подает в суды для решения судьбы городских долгостроев.





Здание в 28 микрорайоне на улице Свиридова строилось под размещение в нем спортивно-оздоровительного центра. Договор аренды участка под застройку был подписан с местной компанией еще в 2016 году. За три года строение успели возвести только 8% сооружения, и управление решило не продлевать договор аренды. Чиновники обратились в суд с требованием изъять у строительной компании долгострой. Суд удовлетворил иск. Теперь здание кадастровой стоимостью в 582 261 рубль продадут с публичных торгов. Новый собственник вправе снести существующее строение или продолжать работу. Так или иначе, на участке можно строить только спортивные объекты.



Напомним, что ранее управление имущественных и земельных отношений Липецкой области через суд добилось



Кампанию по выявлению и изъятию таких объектов управление начало после того, как прежнего начальника ведомства — Ольгу Крючкову — арестовали по подозрению в ряде должностных преступлений Здание в 28 микрорайоне на улице Свиридова строилось под размещение в нем спортивно-оздоровительного центра. Договор аренды участка под застройку был подписан с местной компанией еще в 2016 году. За три года строение успели возвести только 8% сооружения, и управление решило не продлевать договор аренды. Чиновники обратились в суд с требованием изъять у строительной компании долгострой. Суд удовлетворил иск. Теперь здание кадастровой стоимостью в 582 261 рубль продадут с публичных торгов. Новый собственник вправе снести существующее строение или продолжать работу. Так или иначе, на участке можно строить только спортивные объекты.Напомним, что ранее управление имущественных и земельных отношений Липецкой области через суд добилось продажи с торгов знаменитого долгостроя на улице Неделина — здания гостинично-административного центра.