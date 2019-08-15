Общество

37 минут назад

Липецкие чиновники забрали еще один долгострой

627
#долгострой #суд #аренда #участок #строительство
Липецкие чиновники забрали еще один долгострой

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления имущественных и земельных отношений и разрешил продать с торгов долгострой в 28 микрорайоне Липецка. Этот иск — из череды тех, что управление подает в суды для решения судьбы городских долгостроев. 

Кампанию по выявлению и изъятию таких объектов управление начало после того, как прежнего начальника ведомства — Ольгу Крючкову — арестовали по подозрению в ряде должностных преступлений.

Здание в 28 микрорайоне на улице Свиридова строилось под размещение в нем спортивно-оздоровительного центра. Договор аренды участка под застройку был подписан с местной компанией еще в 2016 году. За три года строение успели возвести только 8% сооружения, и управление решило не продлевать договор аренды. Чиновники обратились в суд с требованием изъять у строительной компании долгострой. Суд удовлетворил иск. Теперь здание кадастровой стоимостью в 582 261 рубль продадут с публичных торгов. Новый собственник вправе снести существующее строение или продолжать работу. Так или иначе, на участке можно строить только спортивные объекты.

Напомним, что ранее управление имущественных и земельных отношений Липецкой области через суд добилось продажи с торгов знаменитого долгостроя на улице Неделина — здания гостинично-административного центра.

627
#долгострой #суд #аренда #участок #строительство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Дорожный пристав» за один день помог арестовать 3 автомобиля
8
«Дорожный пристав» за один день помог арестовать 3 автомобиля

сегодня, 11:42

Общество
Шерин наносит ответный удар
#Строймастер #ЖК "Авангард"
6
Шерин наносит ответный удар

сегодня, 11:40

Общество
Доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10 %
#пенсия
7
Доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10 %

сегодня, 11:21

Общество
Прокуратура требует убрать заборы базы отдыха «Бригантина»
#водные объекты
4
Прокуратура требует убрать заборы базы отдыха «Бригантина»

сегодня, 11:10

Общество
Жительница Измалково получила условный срок за неуплату алиментов
#алименты #приставы #долг
1
Жительница Измалково получила условный срок за неуплату алиментов

сегодня, 10:38

Общество
Из-за жары в Липецке выросла вероятность серьезных пожаров
#пожар
2
Из-за жары в Липецке выросла вероятность серьезных пожаров

сегодня, 10:36

Общество