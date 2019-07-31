Общество

сегодня, 11:33

Санитарные врачи добились прекращения торговли шаурмой

15 1933
#шаурма #антисанитария
2
Санитарные врачи добились прекращения торговли шаурмой

Точке общепита запретили работать до конца сентября.

Елецкий городской суд постановил приостановит работу точки фаст-фуда, расположенной на улице Орджоникидзе. Предприятию общепита запрещено работать вплоть до 25 сентября. Причиной для таких мер стало нарушение требований к организации работы.

Соблюдение санитарных норм в точке быстрого питания «Шаверма» в июне проверяли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. При посещении «Шавермы» они установили, что там не особо чтут санитарно-эпидемиологического законодательство. Так, в помещении для приготовления шаурмы не промаркированы разделочные столы и инвентарь для нарезки мясных полуфабрикатов, для хранения и нарезки свежих овощей используются не промаркированные емкости и разделочный инвентарь. Зачастую нарезанные овощи хранят в пластиковых ведрах из-под майонеза, не промаркирована емкость для хранения мясной продукции. Отсутствуют стеллажи и для хранения пищевых продуктов. Отсутствует горячая и холодная проточная вода. Для мытья рук установлен рукомойник. Нет раковины для мытья разделочного инвентаря. Точка фаст-фуда не подключена к канализационной системе.

«Данные нарушения могут повлечь возникновение инфекционных заболеваний и отравлений, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, посещающих данный объект быстрого питания», резюмировали в Роспотребнадзоре. Хозяйка точки общепита в суде признала свою вину и раскаивалась в содеянном.
15 1933
#шаурма #антисанитария
2

Комментарии (15)

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o

10 минут назад
Маруся а у тебя никто из подружек не родил , в 50-60-70+ лет ?
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ДЖУЗЕППЕ

10 минут назад
Весь общепит страдает в Липецке, никто не проверяет нет у персонала не книжек санитарных и прочего, за это же надо платить. Все это рассадники заразы!
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Перри Мейсон

16 минут назад
"признала свою вину и раскаивалась в содеянном."- "Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить"(с)
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Маруся

17 минут назад
Да что шаурма, у меня подружка отравилась в Джосте, попила латте у парка победы, потом рвало три дня. В таких точках ни воды не подведено, никаких условий для готовки. Как они там руки моют? Об себя вытирают?
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Да ,,,

18 минут назад
Факт, и главное все эти инспектора из едросни .....
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Факт

25 минут назад
Просто кто-то вовремя кому-то не занёс!
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Получат МЗДУ

37 минут назад
и разрешат , травись Россия , Бизнес и ни чего личного.
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Ли

48 минут назад
Инспектор, браво!
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Умник

52 минуты назад
А ещё бороды по колено! Дичайшее нарушение.
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Инспектор

53 минуты назад
а покажите мне хоть один приостановочный ларек, подключенный к канализации, например, "Русский аппетит" ? какой из десятков из них подключен к канализации? в своё время "Ложку" под этим предлогом везде закрыли, чтобы через пару месяцев на их месте открылись "РусАп"
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