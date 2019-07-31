Санитарные врачи добились прекращения торговли шаурмой

Точке общепита запретили работать до конца сентября.

Елецкий городской суд постановил приостановит работу точки фаст-фуда, расположенной на улице Орджоникидзе. Предприятию общепита запрещено работать вплоть до 25 сентября. Причиной для таких мер стало нарушение требований к организации работы.



Соблюдение санитарных норм в точке быстрого питания «Шаверма» в июне проверяли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. При посещении «Шавермы» они установили, что там не особо чтут санитарно-эпидемиологического законодательство. Так, в помещении для приготовления шаурмы не промаркированы разделочные столы и инвентарь для нарезки мясных полуфабрикатов, для хранения и нарезки свежих овощей используются не промаркированные емкости и разделочный инвентарь. Зачастую нарезанные овощи хранят в пластиковых ведрах из-под майонеза, не промаркирована емкость для хранения мясной продукции. Отсутствуют стеллажи и для хранения пищевых продуктов. Отсутствует горячая и холодная проточная вода. Для мытья рук установлен рукомойник. Нет раковины для мытья разделочного инвентаря. Точка фаст-фуда не подключена к канализационной системе.



«Данные нарушения могут повлечь возникновение инфекционных заболеваний и отравлений, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, посещающих данный объект быстрого питания», резюмировали в Роспотребнадзоре. Хозяйка точки общепита в суде признала свою вину и раскаивалась в содеянном.