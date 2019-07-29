Общество

53 минуты назад

Липчанин разглядел трещину в новом скейт-парке

11 981
#скейт-парк
Липчанин разглядел трещину в новом скейт-парке

А мэрия уже подыскивает место для другого скейт-парка

Липчанин Юрий Перегудов на своей странице в социальной сети разместил фотографии трещины в бетоне нового скейт-парка. Объект был открыт в рамках празднования дня города чуть больше недели назад. 


За комментарием мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка. Там отметил, что на такой площади, при таком количестве криволинейных поверхностей ситуация абсолютно нормальная и на эксплуатацию объекта не влияет. 

Герметизация швов и "лечение" трещин может производиться только при идеально просушенном бетоне. Для этого солнечная погода должна простоять два-три дня. На следующей неделе подрядчик проведет все необходимые работы.

По всей территорий скейт-парка установлены объявления с призывом беречь газон, но их никто не читает. Рулонный газон просто ещё не успел прижиться, а посетители его вырвали. Подрядчик также проведет восстановление. Но администрация в свою очередь просит бережнее относиться к городскому имуществу.

Также мэрия обратилась сегодня к жителям города с просьбой выбора места для нового скейт-парка. Липчанам предлагают выбрать место, где она появятся. В списке потенциальных площадок - набережная, площадь у дворца спорта "Звездный", парк Молодежный.

Можно предложить и свой вариант. Голосование проходит на официальном сайте администрации. Выбрать место можно, пройдя по ссылке. 
11 981
#скейт-парк

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

LipKlip

7 минут назад
Строят всякую хрень., при царе строили на века , а при СССР срок максимум на 25 лет
ответить

Элен Рудольфовна

16 минут назад
Хорошо, что ищете информацию в соцсетях! Недаром специально для вас, журналистов Город48 крутят музыку в ок. Мы из Добринки
ответить

Блин горелый

23 минуты назад
В пресс-службе мэрии Липецка: на такой площади, при таком количестве криволинейных поверхностей ситуация абсолютно нормальная и на эксплуатацию объекта не влияет. Нормально! А мне казалось, что плавные, криволинейные поверхности делают для того, чтобы пиков напряжений не было, и бетон не трескался! В мэрии те еще специалисты, все знают - и как аборт сделать, и как в космос слетать, а как бетонировать без трещин - это не для их светлых голов!
ответить

Тетя Дуся

27 минут назад
Ни заказчик и не строитель в трещинах не виноват.Все цементные заводы в мире принадлежат одному китайцу и качество этого цемента никакое,в отличие от того которое было в прошлом веке.Скоро и все новостройки многоэтажные начнут трещать и рушиться.
ответить

Василий

34 минуты назад
А бобылев смотрел когда это принимал
ответить

Саша

34 минуты назад
Это после дождя там собирается вода а зимой это все лопнет
ответить

Строят всякую хрень.

44 минуты назад
Притом-тяп ляп. В СССР строили на века. А эти идиоты едерасты только воровать умеют.
ответить

гость

46 минут назад
За комментарием мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка. ГОРОД48 ! Обратитесь за комментарием , в в пресс-службу мэрии Липецка , куда новые фонари-плафоны смонтированные год назад в Быхановом саду , примерно , штук 40 и покрытие резиновое на спорт- площадке , делись ! ?
ответить

бетон

46 минут назад
Так залили швы неправильно, вот и трескается.
ответить

Ели пукали

47 минут назад
вообще-то вода должна сходить или зимой коньки?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В облизбиркоме назвали двух первых кандидатов в губернаторы
#выборы #кандидаты
26
В облизбиркоме назвали двух первых кандидатов в губернаторы

45 минут назад

Общество
У «Звездного» может появиться экстрим-парк
#экстрим-парк #голосование
4
У «Звездного» может появиться экстрим-парк

сегодня, 10:31

Общество
В Липецке нашли брошенные иномарки
#автохлам
12
В Липецке нашли брошенные иномарки

сегодня, 09:57

Общество
Липчан удивил водитель автобуса, закинувший грязную ногу на панель
#автобусы
159
Липчан удивил водитель автобуса, закинувший грязную ногу на панель

вчера, 17:59

Общество
Пользователей Сети возмутили высказывания липецкой художницы о детях
#соцсети #высказывания #чайдлфри
199
Пользователей Сети возмутили высказывания липецкой художницы о детях

вчера, 15:10

Общество
«Ровный пацанчик нигде не пропадет» (ФОТО)
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности.
17
«Ровный пацанчик нигде не пропадет» (ФОТО)

вчера, 14:54

Общество