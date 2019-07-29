Общество
53 минуты назад
Липчанин разглядел трещину в новом скейт-парке
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А мэрия уже подыскивает место для другого скейт-парка
Липчанин Юрий Перегудов на своей странице в социальной сети разместил фотографии трещины в бетоне нового скейт-парка. Объект был открыт в рамках празднования дня города чуть больше недели назад.
За комментарием мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка. Там отметил, что на такой площади, при таком количестве криволинейных поверхностей ситуация абсолютно нормальная и на эксплуатацию объекта не влияет.
Герметизация швов и "лечение" трещин может производиться только при идеально просушенном бетоне. Для этого солнечная погода должна простоять два-три дня. На следующей неделе подрядчик проведет все необходимые работы.
По всей территорий скейт-парка установлены объявления с призывом беречь газон, но их никто не читает. Рулонный газон просто ещё не успел прижиться, а посетители его вырвали. Подрядчик также проведет восстановление. Но администрация в свою очередь просит бережнее относиться к городскому имуществу.
Также мэрия обратилась сегодня к жителям города с просьбой выбора места для нового скейт-парка. Липчанам предлагают выбрать место, где она появятся. В списке потенциальных площадок - набережная, площадь у дворца спорта "Звездный", парк Молодежный.
Можно предложить и свой вариант. Голосование проходит на официальном сайте администрации. Выбрать место можно, пройдя по ссылке.
За комментарием мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка. Там отметил, что на такой площади, при таком количестве криволинейных поверхностей ситуация абсолютно нормальная и на эксплуатацию объекта не влияет.
Герметизация швов и "лечение" трещин может производиться только при идеально просушенном бетоне. Для этого солнечная погода должна простоять два-три дня. На следующей неделе подрядчик проведет все необходимые работы.
По всей территорий скейт-парка установлены объявления с призывом беречь газон, но их никто не читает. Рулонный газон просто ещё не успел прижиться, а посетители его вырвали. Подрядчик также проведет восстановление. Но администрация в свою очередь просит бережнее относиться к городскому имуществу.
Также мэрия обратилась сегодня к жителям города с просьбой выбора места для нового скейт-парка. Липчанам предлагают выбрать место, где она появятся. В списке потенциальных площадок - набережная, площадь у дворца спорта "Звездный", парк Молодежный.
Можно предложить и свой вариант. Голосование проходит на официальном сайте администрации. Выбрать место можно, пройдя по ссылке.
11 981
LipKlip
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