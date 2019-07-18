Происшествия

сегодня, 14:45

В Липецке обворовали детскую школу искусств

5 1365
#кража
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В Липецке обворовали детскую школу искусств

Добычей воров стали звуковые колонки, синтезатор, гитары и другие инструменты.

Сегодня ночью была обворована детская школа искусств №4 на улице 40 лет Октября. В четвертом часу воры отогнули металлическую решетку, разбили окно и стали вытаскивать из помещений все, что попадалось им под руки: звуковые колонки, синтезатор, шнуры, гитары и другие музыкальные инструменты. Но распорядиться украденным злоумышленники не смогли: на месте преступления очень скоро оказались сотрудники полиции (как оказалось, сработала сигнализация).

Добычу воров обнаружили в ближайших кустах. А уже утром задержали одного из троих участников кражи. Изобличить преступников помогла запись камеры уличного наблюдения. Местный участковый уполномоченный признал в одном из них жителя Сокола, которого в настоящее время привлекают к уголовной ответственности за кражу капота с легкового автомобиля. Этот факт GOROD48 подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

- По подозрению в краже музыкальных инструментов задержан 18-летний житель. В настоящее время сотрудники полиции ищет его сообщников. Похищенное возвращено правообладателю, - сообщили нам в ведомстве.

Детская школа искусств № 4 существует почти 55 лет. В ней учатся игре на музыкальных инструментах, хореографии, живописи и графике 513 человек.
5 1365
#кража
1

Комментарии (5)

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ПРАВДА

сегодня, 16:09
Это будущие На.Найцы.Хотели подпольную группу создать.А так ублюдки.
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Нонка

сегодня, 15:59
Либо цыгане ,либо беженцы! Ищите у воспитанников-удачи;
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интересно

сегодня, 15:27
Зачем им гитары и пр.Неушто кто то бы купил
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сокол

сегодня, 15:24
Какие смешные.Нельзя сейчас воровать. Везде камеры. Сигнализация. Работать нужно.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 15:22
В настоящее время сотрудники полиции ищет его сообщников ................... грамотно так то , может слово разыскивают здесь более уместно ??????? ГОРОД48 в своем амплуа
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