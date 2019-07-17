Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики бюджетов субъектов России и оценили темпы роста доходов регионов за год, с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Суммарные доходы региональных бюджетов субъектов РФ за январь - май 2019 года, согласно данным Федерального казначейства, составили 4,805 триллиона рублей.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года суммарный объем доходов бюджетов субъектов РФ вырос на 15,6%. Авторы работы отмечают, что темпы роста значительно опережают инфляцию, которая по данным Росстата, за первые пять месяцев 2019 года составила 5,2%. Рост бюджетных доходов отмечается в 78 российских регионах, снижение – в 7.



Липецкая область по росту доходов бюджета попала в аутсайдеры. В регионе зафиксирована отрицательная динамика налоговых и неналоговых доходов. Они по сравнению с июнем 2018 года упали на 3,3% и составили 19,8 млрд рублей. Всего доходы липецкого бюджета к 1 июня 2019 года, по данным РИА Рейтинг, составили 23,7 млрд рублей. При этом прирост общего бюджета составил 1,3%. Это — минимум для регионов Центрального Черноземья. Так, бюджет Курской области вырос на 15,9%, Белгородской области — 11,6%, Тамбовской области — 3,9%, а Воронежской — на 5,6%. Во всех этих регионах положительная динамика прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета.



Лидером по темпам роста налоговых и неналоговых доходов стала Сахалинская область, где объем поступлений вырос на 73,3%, что объясняется двукратным ростом объемов сборов налога на прибыль организаций. В Ямало-Ненецком автономном округе налоговые и неналоговые доходы за указанный период выросли на 42,1%, что также в большей степени обусловлено двукратным ростом поступлений налогов на прибыль организаций. Замыкает тройку лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых доходов Республика Тыва (+40,8%), где поступления от налога на прибыль организаций показали трехкратный рост. В число аутсайдеров вместе с Липецкой областью попали Ингушетия, Башкирия и Якутия.