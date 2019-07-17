Общество

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Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга

18 1283
#бюджет #рейтинг
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Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики бюджетов субъектов России и оценили темпы роста доходов регионов за год, с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Суммарные доходы региональных бюджетов субъектов РФ за январь - май 2019 года, согласно данным Федерального казначейства, составили 4,805 триллиона рублей.

По оценке экспертов РИА Рейтинг, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года суммарный объем доходов бюджетов субъектов РФ вырос на 15,6%. Авторы работы отмечают, что темпы роста значительно опережают инфляцию, которая по данным Росстата, за первые пять месяцев 2019 года составила 5,2%. Рост бюджетных доходов отмечается в 78 российских регионах, снижение – в 7.

Липецкая область по росту доходов бюджета попала в аутсайдеры. В регионе зафиксирована отрицательная динамика налоговых и неналоговых доходов. Они по сравнению с июнем 2018 года упали на 3,3% и составили 19,8 млрд рублей. Всего доходы липецкого бюджета к 1 июня 2019 года, по данным РИА Рейтинг, составили 23,7 млрд рублей. При этом прирост общего бюджета составил 1,3%. Это — минимум для регионов Центрального Черноземья. Так, бюджет Курской области вырос на 15,9%, Белгородской области — 11,6%, Тамбовской области — 3,9%, а Воронежской — на 5,6%. Во всех этих регионах положительная динамика прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Лидером по темпам роста налоговых и неналоговых доходов стала Сахалинская область, где объем поступлений вырос на 73,3%, что объясняется двукратным ростом объемов сборов налога на прибыль организаций. В Ямало-Ненецком автономном округе налоговые и неналоговые доходы за указанный период выросли на 42,1%, что также в большей степени обусловлено двукратным ростом поступлений налогов на прибыль организаций. Замыкает тройку лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых доходов Республика Тыва (+40,8%), где поступления от налога на прибыль организаций показали трехкратный рост. В число аутсайдеров вместе с Липецкой областью попали Ингушетия, Башкирия и Якутия.
18 1283
#бюджет #рейтинг
1

Комментарии (18)

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Олег

49 секунд назад
Ахламонов, если б так то неплохо , пока только старые ремонтируют
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НЕ ПАТРИОТ

6 минут назад
Перри Мейсон, ... Наш с Вами давний спор про "капиталистический строй"... Вы же в курсе нашей "дружбы" с Китаем... Лес на халяву, аренда земли и т.д. Какая капиталистическая страна так поступает со своими природными ресурсами?
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Ахламонов

7 минут назад
За то мы скоро по количеству парков будем впереди планеты всей.
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Все комментарии верные

12 минут назад
А вообще у претендента есть программа развития региона в смысле развития производства, рабочих мест или только парки будем ремонтировал и вопрос за счет чего? Бюджета
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Перри Мейсон

13 минут назад
982, смешного мало. Алкоголь и наркотики это уход от реальности.А реальность это нынешний капиталистический строй
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Он

14 минут назад
Всё разграбили
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Эх

15 минут назад
Нам свое развивать не нужно, вчера сказал я Москву позову на стройку
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Балагур

17 минут назад
Однако, вот Олег Литрович до этого и довел, а теперь спрыгнул в Совфед и притих, типа не * .
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982

18 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ зайдите в любой супермаркет Липецка вечером , в пятницу или в субботу , каждый второй , среднего возраста берёт алкоголь , тяжёлый алкоголь , не вино , а водку и тонны т.н. пива , ну , неужели , капитализм заставляет , пить ? Смешно .
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Звоночек прозвенел

21 минуту назад
Субъектом рулить, это не в Сбербанке кредиты под проценты раздавать. Здесь работать надо, а не в цифровизации инвестировать, да коворкинги со стартапами проводить.
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