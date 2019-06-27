Происшествия

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В липецком дворе угонщики «Шевроле» врезались в «пятнадцатую»

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#угон
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В липецком дворе угонщики «Шевроле» врезались в «пятнадцатую»

Вечером 26 июня в Липецке угнали автомобиль «Шевроле», позже машину нашли разбитой во дворе многоэтажки.

Угнанную иномарку объявили в розыск около десяти вечера 26 июня, в четыре часа утра ее нашли во дворе дома №57 по улице Меркулова. Пустой «Шевроле» стоял, уткнувшись в «ВАЗ-2115».

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- Полицейские уже возбудили по факту угона уголовное дело, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – Проводятся следственные мероприятия: отсматриваются записи камер наблюдения и опрашиваются свидетели. 

8 1008
#угон
1

Комментарии (8)

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valerafromsplus

2 минуты назад
На липецкой развязке столкнулись две козявки
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valerafromsplus

7 минут назад
В Липецке на лавке поругались бабки
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valerafromsplus

27 минут назад
В Липецк, В Городище сошла лимонов тыща.
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valerafromsplus

30 минут назад
В Липецке на небе Яга с ведром всё едет.
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valerafromsplus

39 минут назад
В липецком колхозе скотовозка возит.
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valerafromsplus

40 минут назад
В липецком совете облачились черти.
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valerafromsplus

42 минуты назад
Ахах! В липецком дворе угнали Шевроле.
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Машуко

54 минуты назад
Муть какая то
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