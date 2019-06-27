В липецком дворе угонщики «Шевроле» врезались в «пятнадцатую»

Вечером 26 июня в Липецке угнали автомобиль «Шевроле», позже машину нашли разбитой во дворе многоэтажки.



Угнанную иномарку объявили в розыск около десяти вечера 26 июня, в четыре часа утра ее нашли во дворе дома №57 по улице Меркулова. Пустой «Шевроле» стоял, уткнувшись в «ВАЗ-2115».- Полицейские уже возбудили по факту угона уголовное дело, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – Проводятся следственные мероприятия: отсматриваются записи камер наблюдения и опрашиваются свидетели.