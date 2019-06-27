Происшествия
сегодня, 11:22
В липецком дворе угонщики «Шевроле» врезались в «пятнадцатую»
Вечером 26 июня в Липецке угнали автомобиль «Шевроле», позже машину нашли разбитой во дворе многоэтажки.
Угнанную иномарку объявили в розыск около десяти вечера 26 июня, в четыре часа утра ее нашли во дворе дома №57 по улице Меркулова. Пустой «Шевроле» стоял, уткнувшись в «ВАЗ-2115».
- Полицейские уже возбудили по факту угона уголовное дело, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – Проводятся следственные мероприятия: отсматриваются записи камер наблюдения и опрашиваются свидетели.
- Полицейские уже возбудили по факту угона уголовное дело, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – Проводятся следственные мероприятия: отсматриваются записи камер наблюдения и опрашиваются свидетели.
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