Происшествия
сегодня, 10:06
«В тайне от заказчика… использовал вместо предусмотренной значительно менее ценную смесь»
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Бывшего директора подрядной организации по ремонту дорог Липецка Усика Арутюняна осудили как афериста.
В Центральном суде Воронежа вынесли приговор Усику Арутюняну, бывшему гендиректору ООО «Дорожник», которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере»).
Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда, Усик Арутюнян, являясь генеральным директором ООО «Дорожник», решил при осуществлении ремонта дорожного покрытия на участке улице 20-летия Октября в Воронеже в тайне от генерального подрядчика и заказчика подменить тип основного строительного материала, использовав вместо предусмотренной контрактом асфальтобетонной смеси значительно менее ценную смесь. «Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере в период с августа 2016 года по октябрь 2016 года в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, из корыстных побуждений… организовал выполнение работ по устройству низкокачественного дорожного покрытия, заменив дорогостоящее полимерно-битумное вяжущее значительно более дешевым битумом». Стоимость полимерно-битумного вяжущего вещества, предусмотренного рецептом и муниципальным контрактом, которая должна была входить в состав асфальтобетонного покрытия, составила 3 035 809,50 рублей.
По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Центрального районного суда Воронежа Усик Арутюнян признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Казалось бы, зачем читателям GOROD48 эта история? А затем, что воронежское ООО «Дорожник» (учредители - Наталья Абрамян и Артур Абрамян, гендиректор - Артур Абрамян; уставной капитал - 10 000 рублей) выиграло торги на право ремонта за 300 млн рублей в Липецке 16 дорог по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический… «Дорожник» должен привести в нормативное состояние дороги в районах Свободного Сокола, ЛТЗ, Коровино, Северного Рудника в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Примечательно, что судебный процесс не мешал Усику Арутюняну присутствовать на совещаниях в областной администрации и мэрии Липецка, где обсуждаются дорожные работы этого года (фото сделано на одной из таких встреч) как представителю ООО «Дорожник». Ушедший с должности гендиректора «Дорожника» Усик Арутюнян, правда, не говорил на них ни слова, но сам факт появления судимого по обвинению в мошенничестве человека на публичных совещаниях интересен сам по себе.
Часть работ «Дорожник» в Липецке уже сделал. Нам осталось узнать результаты экспертиз уложенного асфальта, чтобы быть уверенными в том, что подрядчик применил на дорогах города именно предусмотренную контрактом асфальтобетонную смесь, а не менее ценную, как это было в Воронеже.
Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда, Усик Арутюнян, являясь генеральным директором ООО «Дорожник», решил при осуществлении ремонта дорожного покрытия на участке улице 20-летия Октября в Воронеже в тайне от генерального подрядчика и заказчика подменить тип основного строительного материала, использовав вместо предусмотренной контрактом асфальтобетонной смеси значительно менее ценную смесь. «Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере в период с августа 2016 года по октябрь 2016 года в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, из корыстных побуждений… организовал выполнение работ по устройству низкокачественного дорожного покрытия, заменив дорогостоящее полимерно-битумное вяжущее значительно более дешевым битумом». Стоимость полимерно-битумного вяжущего вещества, предусмотренного рецептом и муниципальным контрактом, которая должна была входить в состав асфальтобетонного покрытия, составила 3 035 809,50 рублей.
По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Центрального районного суда Воронежа Усик Арутюнян признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Казалось бы, зачем читателям GOROD48 эта история? А затем, что воронежское ООО «Дорожник» (учредители - Наталья Абрамян и Артур Абрамян, гендиректор - Артур Абрамян; уставной капитал - 10 000 рублей) выиграло торги на право ремонта за 300 млн рублей в Липецке 16 дорог по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический… «Дорожник» должен привести в нормативное состояние дороги в районах Свободного Сокола, ЛТЗ, Коровино, Северного Рудника в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Примечательно, что судебный процесс не мешал Усику Арутюняну присутствовать на совещаниях в областной администрации и мэрии Липецка, где обсуждаются дорожные работы этого года (фото сделано на одной из таких встреч) как представителю ООО «Дорожник». Ушедший с должности гендиректора «Дорожника» Усик Арутюнян, правда, не говорил на них ни слова, но сам факт появления судимого по обвинению в мошенничестве человека на публичных совещаниях интересен сам по себе.
Часть работ «Дорожник» в Липецке уже сделал. Нам осталось узнать результаты экспертиз уложенного асфальта, чтобы быть уверенными в том, что подрядчик применил на дорогах города именно предусмотренную контрактом асфальтобетонную смесь, а не менее ценную, как это было в Воронеже.
29 1741
наша раша
в тайне от заказчика
Да уж!
Эх, дороги.....
РСДРП
!!!
Kot Begemot
Джек
Власть народу
Абхаз