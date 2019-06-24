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«В тайне от заказчика… использовал вместо предусмотренной значительно менее ценную смесь»

29 1741
#дороги #благоустройство
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«В тайне от заказчика… использовал вместо предусмотренной значительно менее ценную смесь»

Бывшего директора подрядной организации по ремонту дорог Липецка Усика Арутюняна осудили как афериста.

В Центральном суде Воронежа вынесли приговор Усику Арутюняну, бывшему гендиректору ООО «Дорожник», которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере»).

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда, Усик Арутюнян, являясь генеральным директором ООО «Дорожник», решил при осуществлении ремонта дорожного покрытия на участке улице 20-летия Октября в Воронеже в тайне от генерального подрядчика и заказчика подменить тип основного строительного материала, использовав вместо предусмотренной контрактом асфальтобетонной смеси значительно менее ценную смесь. «Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере в период с августа 2016 года по октябрь 2016 года в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, из корыстных побуждений… организовал выполнение работ по устройству низкокачественного дорожного покрытия, заменив дорогостоящее полимерно-битумное вяжущее значительно более дешевым битумом». Стоимость полимерно-битумного вяжущего вещества, предусмотренного рецептом и муниципальным контрактом, которая должна была входить в состав асфальтобетонного покрытия, составила 3 035 809,50 рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Центрального районного суда Воронежа Усик Арутюнян признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Казалось бы, зачем читателям GOROD48 эта история? А затем, что воронежское ООО «Дорожник» (учредители - Наталья Абрамян и Артур Абрамян, гендиректор - Артур Абрамян; уставной капитал - 10 000 рублей) выиграло торги на право ремонта за 300 млн рублей в Липецке 16 дорог по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический… «Дорожник» должен привести в нормативное состояние дороги в районах Свободного Сокола, ЛТЗ, Коровино, Северного Рудника в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Примечательно, что судебный процесс не мешал Усику Арутюняну присутствовать на совещаниях в областной администрации и мэрии Липецка, где обсуждаются дорожные работы этого года (фото сделано на одной из таких встреч) как представителю ООО «Дорожник». Ушедший с должности гендиректора «Дорожника» Усик Арутюнян, правда, не говорил на них ни слова, но сам факт появления судимого по обвинению в мошенничестве человека на публичных совещаниях интересен сам по себе.

Часть работ «Дорожник» в Липецке уже сделал. Нам осталось узнать результаты экспертиз уложенного асфальта, чтобы быть уверенными в том, что подрядчик применил на дорогах города именно предусмотренную контрактом асфальтобетонную смесь, а не менее ценную, как это было в Воронеже.
29 1741
#дороги #благоустройство
1

Комментарии (29)

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наша раша

49 секунд назад
Судя по алгоритму работы этого ООО, в Липецке дороги тоже будут из govna. А через год новый ...ян выиграет подряд на ремонт и замену абп. Или у нас не так всегда было?
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в тайне от заказчика

4 минуты назад
он это был вынужден был делать только потому, что откатил этому самому заказчику 60% стоимости госконтракта, за что, чтобы получить его))) заказчиков туда же, вслед за ним!
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Да уж!

5 минут назад
Дефицит львов - не повод ценить шакалов... Но ценят... И шакалы начинают считать себя львами.
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Эх, дороги.....

5 минут назад
Таких даже пуля не остановит. Будут сдыхать простреленные и пытаться, вытащив ее, сдать на переплавку.
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РСДРП

7 минут назад
Ну с армяшкой всё понятно-на то он и бизнесмен , что бы воровать. А вот главный вопрос-кто из администрации одписывал акт приёмки? И какок понёс наказание? Тут попахивает коррупционной состаляющей.
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!!!

16 минут назад
А за сворованные презервативы реальный срок.
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Kot Begemot

17 минут назад
Рафик неуноуник! Это жесть, по 159-ой и с доказухами получил штраф. Его пеленать и на пяток годов отправлять надо в тайгу с лобзиком
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Джек

17 минут назад
А кто сказал что экспертизу нельзя подменить или купить?
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Власть народу

20 минут назад
В Воронеже чиновники за откат приняли низкокачественное покрытие у этого мошенника и никто не понес наказания, в этой стране закон только для простых людей. Вот только забывают чиновники, что простые люди это и есть власть а чиновники это наемники, которым народ всегда под зад дать может.
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Абхаз

21 минуту назад
Мимино, не Мизандари,а Мизандар
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