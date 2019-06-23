Происшествия
38 минут назад
Ночная атака «BMW» на светофор попала на видео
Никто автомобиль не подрезал
Как сообщал GOROD48, cегодня ночью на улице Катукова автомобиль «BMW» снес светофор, наехал колесом на бетонный "фундамент" свалившегося светофора и чуть не опрокинулся.
Водитель не пострадал. Очевидцам, оказавшимся на месте происшествия он объяснил, что его кто-то подрезал.
На видео, опубликованном в "ВКонтакте" хорошо видно, что «BMW» никто не подрезал.
Водитель не пострадал. Очевидцам, оказавшимся на месте происшествия он объяснил, что его кто-то подрезал.
На видео, опубликованном в "ВКонтакте" хорошо видно, что «BMW» никто не подрезал.
ОСА
Миротворец
Я же писал,
777
Липецк