Происшествия

38 минут назад

Ночная атака «BMW» на светофор попала на видео

5 507
#дтп
1
Ночная атака «BMW» на светофор попала на видео

Никто автомобиль не подрезал

Как сообщал GOROD48, cегодня ночью на улице Катукова автомобиль «BMW» снес светофор, наехал колесом на бетонный "фундамент" свалившегося светофора и чуть не опрокинулся.

Водитель не пострадал. Очевидцам, оказавшимся на месте происшествия он объяснил, что его кто-то подрезал.

На видео, опубликованном в "ВКонтакте" хорошо видно, что «BMW» никто не подрезал. 

5 507
#дтп
1

Комментарии (5)

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ОСА

9 минут назад
На дороге не кого куда лететь то??? На тот свет? Там круглосуточно!
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Миротворец

13 минут назад
Отсутствие мозгов его подрезало ...
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Я же писал,

19 минут назад
что петушиная отмаза.На кукан чмыря!
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777

19 минут назад
Скорость + "потащило" на рельсах
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Липецк

25 минут назад
Правдорубы, в чём сила, брат? В правде!
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