«Елец» «уничтожили» на берегах Волги

В Волжском елецкие футболисты пропустили шесть безответных мячей.

Футбольный «Елец» сегодня потерпел разгромное поражение в Волжском (Волгоградская область) со счетом – 0:6.

Последние результаты подопечных Юрия Адоньева напоминают американские горки, ведь в прошлом туре ельчане дома обыграли калужский «Космонавт»… с тем же результатом – 6:0…

Сегодня судьба игры была решена уже к 20-й минуте, когда в воротах елецкого голкипера Александра Баженова побывали три мяча, а общий счет первого тайма – 0:4. На 67-й минуте «Елец» еще и остался вдесятером после удаления за фол последней надежды защитника Сергея Хмелевского.

Хет-трик у хозяев сделал лучший бомбардир первенства СФФ «Центр» Дмитрий Губочкин. Теперь на его счету стало 15 мячей всего … в десяти проведенных играх.По голу сегодня на счету Александра Блинова, Егора Гражданкина и Юрия Неделина.



Отметим, что в Волжском чувствительное поражение потерпели и дублеры липецкого «Металлурга» - 1:8, тогда Губочкин отправил в их ворота 4 мяча.

29 июня Адоньеву и Ко выпадет шанс реабилитироваться на своем поле в матче с «Орлом».