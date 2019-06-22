Спорт

50 минут назад

«Елец» «уничтожили» на берегах Волги

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#Футбол #ФК "Елец"
«Елец» «уничтожили» на берегах Волги

В Волжском елецкие футболисты пропустили шесть безответных мячей.

Футбольный «Елец» сегодня потерпел разгромное поражение в Волжском (Волгоградская область) со счетом – 0:6.

Последние результаты подопечных Юрия Адоньева напоминают американские горки, ведь в прошлом туре ельчане дома обыграли калужский «Космонавт»… с тем же результатом – 6:0

Сегодня судьба игры была решена уже к 20-й минуте, когда в воротах елецкого голкипера Александра Баженова побывали три мяча, а общий счет первого тайма – 0:4. На 67-й минуте «Елец» еще и остался вдесятером после удаления за фол последней надежды защитника Сергея Хмелевского.

Хет-трик у хозяев сделал лучший бомбардир первенства СФФ «Центр» Дмитрий Губочкин. Теперь на его счету стало 15 мячей всего … в десяти проведенных играх.По голу сегодня на счету Александра Блинова, Егора Гражданкина и Юрия Неделина.

Отметим, что в Волжском чувствительное поражение потерпели и дублеры липецкого «Металлурга» - 1:8, тогда Губочкин отправил в их ворота 4 мяча.

29 июня Адоньеву и Ко выпадет шанс реабилитироваться на своем поле в матче с «Орлом».

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#Футбол #ФК "Елец"

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