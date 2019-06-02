Спорт

37 минут назад

Дублеры «Металлурга» пропустили 8 мячей в Волжском

2 113
#футбол #«Металлург»
1
Дублеры «Металлурга» пропустили 8 мячей в Волжском

В пути на игру команда еще и застряла в чистом поле из-за поломки автобуса.  

Третье поражение подряд, и вновь с крупным счетом потерпели дублеры липецкого «Металлурга» в Волжском от местного «Торпедо». 

Результат получился таким, что предыдущие провалы (0:5 дома от лискинского «Локомотива», 2:6 – в гостях от сверстников из курского «Авангарда-М») кажутся еще цветочками. Матч на берегах Волги закончился поражением липчан со счетом – 1:8. 

В Поволжье в первый день лета столбик термометра поднялся до 34 градусов, но такая погода словно бы не повлияла на хозяев поля. Еще до перерыва местный форвард Денис Губочкин успел оформить хет-трик и снять все вопросы о победителе. 

Едва начался второй тайм, как «Металлург-М» получил право на пенальти: Андрей Разомазов его реализовал, забив мяч престижа и нанеся первый липецкий удар по воротам в матче. 

А хозяева продолжали забивать, вплоть до последних минут, и еще пять раз огорчили липецкого голкипера Никиту Зеленова. Губочкин в итоге забил 4 мяча.  

И ведь никак не назовешь «Торпедо» грозным слишком противником: до игры команда из Волжского занимала лишь 8-е место в турнирной таблице. Но для молодой липецкой поросли, видимо, любой соперник в третьей лиге – слишком сложный. 

Добавим, что до Волжского команда добиралась с приключениями. В Воронежской области автобус с футболистами сломался, и помощи пришлось ждать около четырех часов. Пребывание «на природе» вдоль трассы, вдыхание выхлопных газов и пытка неизвестностью явно не способствуют подготовке спортсменов к очередной игре. Любопытно, что всего неделю назад в похожей ситуации оказался и основной состав «Металлурга»: по пути на матч в Саратов команда из-за поломки автобуса застряла в 150 км от пункта назначения. В итоге ситуацию спас… саратовский «Сокол», приславший за соперниками свой автобус.  

«Торпедо» (Волжский) – «Металлург-М» - 8:1 (3:0) 

Голы: Д.Губочкин, 16 (1:0). Д.Губочкин, 37 (2:0). Д.Губочкин, 39 (3:0). Разомазов, 52 (3:1 с пен.). Малхасян, 61 (4:1). Д.Губочкин, 65 (5:1). Сечин, 76 (6:1). Бурко, 80 (7:1). Елфимов, 90+ (8:1). 

1 июня. Волжский. Стадион им. Логинова, запасное поле. 300 зрителей. 

Фото ФК «Авангард» (Курск). 
2 113
#футбол #«Металлург»
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зрк

13 минут назад
Распускать команды надо не хрена позорится если чиновники не хотят заниматься ни футболом ни хоккеем позор. Бегать будем за бабло и играть в бадминтон о
ответить

Спорт номер один???

23 минуты назад
В липецке...
ответить

Еще в рубрике

Экс-игрок «Металлурга» стал героем футбольного Белгорода
#Футбол #"Металлург"
Экс-игрок «Металлурга» стал героем футбольного Белгорода

вчера, 17:10

Спорт
Девушкам-бойцам – медали, тренеру – благодарность (ФОТО)
#Каратэ #всестилевое каратэ
2
Девушкам-бойцам – медали, тренеру – благодарность (ФОТО)

вчера, 13:17

Спорт
Кроме медалей липецкие дзюдоисты завоевали путевки на главные соревнования страны
#Дзюдо
Кроме медалей липецкие дзюдоисты завоевали путевки на главные соревнования страны

31.05.2019 14:56

Спорт
Липецкий стрелок в 19 лет выполнил норматив мастера спорта международного класса
#Пулевая стрельба #мсмк #Александр Васильев
8
Липецкий стрелок в 19 лет выполнил норматив мастера спорта международного класса

31.05.2019 13:18

Спорт
Легкая атлетика: на пьедестале только те липчане, кто покинул малую родину
#Легкая атлетика #Строкова #Огарков
4
Легкая атлетика: на пьедестале только те липчане, кто покинул малую родину

31.05.2019 12:58

Спорт
Дела ФК «Елец» все хуже: безвыигрышная серия достигла уже 3-х матчей
#Футбол #ФК "Елец"
3
Дела ФК «Елец» все хуже: безвыигрышная серия достигла уже 3-х матчей

30.05.2019 17:15

Спорт