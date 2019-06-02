Дублеры «Металлурга» пропустили 8 мячей в Волжском

В пути на игру команда еще и застряла в чистом поле из-за поломки автобуса.



Третье поражение подряд, и вновь с крупным счетом потерпели дублеры липецкого «Металлурга» в Волжском от местного «Торпедо».



Результат получился таким, что предыдущие провалы (0:5 дома от лискинского «Локомотива», 2:6 – в гостях от сверстников из курского «Авангарда-М») кажутся еще цветочками. Матч на берегах Волги закончился поражением липчан со счетом – 1:8.



В Поволжье в первый день лета столбик термометра поднялся до 34 градусов, но такая погода словно бы не повлияла на хозяев поля. Еще до перерыва местный форвард Денис Губочкин успел оформить хет-трик и снять все вопросы о победителе.



Едва начался второй тайм, как «Металлург-М» получил право на пенальти: Андрей Разомазов его реализовал, забив мяч престижа и нанеся первый липецкий удар по воротам в матче.



А хозяева продолжали забивать, вплоть до последних минут, и еще пять раз огорчили липецкого голкипера Никиту Зеленова. Губочкин в итоге забил 4 мяча.



И ведь никак не назовешь «Торпедо» грозным слишком противником: до игры команда из Волжского занимала лишь 8-е место в турнирной таблице. Но для молодой липецкой поросли, видимо, любой соперник в третьей лиге – слишком сложный.



Добавим, что до Волжского команда добиралась с приключениями. В Воронежской области автобус с футболистами сломался, и помощи пришлось ждать около четырех часов. Пребывание «на природе» вдоль трассы, вдыхание выхлопных газов и пытка неизвестностью явно не способствуют подготовке спортсменов к очередной игре. Любопытно, что всего неделю назад в похожей ситуации оказался и основной состав «Металлурга»: по пути на матч в Саратов команда из-за поломки автобуса застряла в 150 км от пункта назначения. В итоге ситуацию спас… саратовский «Сокол», приславший за соперниками свой автобус.



«Торпедо» (Волжский) – «Металлург-М» - 8:1 (3:0)



Голы: Д.Губочкин, 16 (1:0). Д.Губочкин, 37 (2:0). Д.Губочкин, 39 (3:0). Разомазов, 52 (3:1 с пен.). Малхасян, 61 (4:1). Д.Губочкин, 65 (5:1). Сечин, 76 (6:1). Бурко, 80 (7:1). Елфимов, 90+ (8:1).



1 июня. Волжский. Стадион им. Логинова, запасное поле. 300 зрителей.



Фото ФК «Авангард» (Курск).

