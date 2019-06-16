Хет-трик Молодцова помог «Ельцу» разгромить аутсайдера

Ельчанам не хватило одного гола для повторения клубного рекорда.

Футбольный «Елец» держалвторую подряд победу в чемпионате СФФ «Центр», не испытав никаких проблем в домашнем матче с аутсайдером калужским «Космонавтом» - 6:0.

Гости продержались почти полчаса игрового времени, после чего голы в их ворота начал залетать с завидной регулярностью. Начало разгрому положил Вадим Окорочков, который на 29-й минуте на скорости ворвался в чужую штрафную и поразил дальний угол.

Далее цели достигли два удара Кирилла Чепурина, а Александр Молодцов оформил хет-трик.

«Ельцу» не хватило всего одного гола для повторения своей самой крупной победы в истории, достигнутой в 2012 году в матче с еще одной калужской командой «Калугой-2» - 7:0.

В турнирной таблице команда Юрия Адоньева идет на 6-м месте – 8 игр. 14 очков, отставая на пять очков от лидирующей «тройки».

В следующем туре 22 июня ельчан ждет непростой и самый дальний в сезоне выезд в Волжский.

ФК «Елец» - «Космонавт» (Калуга) - 6:0 (2:0)

Голы: Окорочков, 28 (1:0). Чечурин, 39 (2:0). Чечурин, 52 (3:0). Ал-р Молодцов, 53 (4:0). Ал-р Молодцов, 54 (5:0). Ал-р Молодцов, 81 (6:0).

ФК «Елец»: 1. Баженов (к) (16. Одиноков, 71). 19. А.А.Ролдугин. 4. Хмелевской. 14. Кривоносов. 20. Элларян (6. С.Немченко, 81). 7. Чечурин. 15. Окорочков (5. У.Исаков, 52). 21. Головкин. 8. Курышев. 9. Ал-р Молодцов. 22. Лошкарёв (10. В.Сотников, 58).

«Космонавт»: 1. Мельниченко. 14. Ант.Кузнецов (к). 21. А.Кузьмичёв. 2. Моисеенко. 20. Игнахин (15. Я.Кусов, 75). 12. Барбарас. 7. Немыченков (8. Верещагин, 66). 4. А.Скворцов. 18. Козюченко (17. Хитрых, 64). 16. Киевцев. 6. Кисенков.

Предупреждения: Киевцев, 44. Барбарас, 45+. Судьи С.Осипов (Смоленск), П.Волков, А.Мастиков (оба - Тула). Инспектор Л.Чаплыгин (Курск).

15 июня. Елец. Стадион Труд. 250 зрителей.