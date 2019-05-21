Общество

19 минут назад

Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ

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Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ

С 21 мая по 31 августа будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы по улице Циолковского (второстепенный проезд на участке от дома № 15«А» по ул. Циолковского до дома № 33 по ул. Космонавтов).

Работы будут вести на проезжей части, в связи с чем её перекроют для автомобильного транспорта. В схемы пассажирских маршрутов внесут временные изменения – автобусы № 332 и 343 будет осуществлять движение в прямом и обратном направлениях по основной улице Циолковского.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства приносят извинения за доставленные неудобства, липчан и гостей города просят заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

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Комментарии (3)

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Артем

2 минуты назад
Вообще эту дублирующую дорогу нужно сделать односторонней.
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123

6 минут назад
Только в развитых Странах делаю все что бы машин стало меньше в развивающихся почему-то застой авто считается роскошью живут в хрущевках и общагах зато с иномаркой и на работу ездят на личном хотя это уже дороже чем на автобусе.
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такСИСТКА анжелика

16 минут назад
Да уберите ваще движение машин в городе ,максос хоть накроется
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