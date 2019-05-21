Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ

С 21 мая по 31 августа будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы по улице Циолковского (второстепенный проезд на участке от дома № 15«А» по ул. Циолковского до дома № 33 по ул. Космонавтов).

Работы будут вести на проезжей части, в связи с чем её перекроют для автомобильного транспорта. В схемы пассажирских маршрутов внесут временные изменения – автобусы № 332 и 343 будет осуществлять движение в прямом и обратном направлениях по основной улице Циолковского.



В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства приносят извинения за доставленные неудобства, липчан и гостей города просят заранее выбирать альтернативные пути объезда.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



