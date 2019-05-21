19 минут назад
Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ
С 21 мая по 31 августа будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы по улице Циолковского (второстепенный проезд на участке от дома № 15«А» по ул. Циолковского до дома № 33 по ул. Космонавтов).
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства приносят извинения за доставленные неудобства, липчан и гостей города просят заранее выбирать альтернативные пути объезда.
Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Артем
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