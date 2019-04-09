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Внучка Героя Советского Союза стала рупором протеста против точечной застройки Липецка

56 1822
#точечная застройка
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Внучка Героя Советского Союза стала рупором протеста против точечной застройки Липецка

Ирина Ганус и ее единомышленники считают возведение двух 25-этажных жилых домов в переулке Яблочкина ужасом для жителей этого района.

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Весной прошлого года Градостроительный совет Липецка рекомендовал к проектированию эскизный архитектурный проект жилого комплекса «Авангард» на 334 квартиры комфорт-класса по переулку Яблочкина. На земельном участке площадью 6547 кв.м. должны разместиться два 25-этажных жилых здания. Под ними запроектировано размещение подземной автостоянки на 161 машино-место. Уже в этом году на публичных слушаниях проект ЖК «Авангард» был одобрен его участниками, что вызвало массовую протестную акцию жителей этой части города.

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Вчера порядка 50 человек с ближайших улиц собрались на импровизированный сход, на котором выразили протест этой точечной застройки. Рупором общественного мнения стала жительница частного дома по улице Урожайной, 1 Ирина Ганус. Очевидно, уродившаяся в героического деда, Героя Советского Союза Феодосия Гануса, имя которого носит находящаяся в этом же районе 72-я школа, Ирина жестко критикует департамент градостроительства и архитектуры мэрии за то, что решение о строительстве в этом районе скученной постройки еще двух 25-этажек, было принято кулуарно:

- О публичных слушаниях жители частного сектора не были извещены совершенно! Это наталкивает на мысль, что кто-то преследовал свой стопроцентный коммерческий интерес в этом вопросе.

Один мужчина из собравшихся на сход жителей обвиняет и застройщика. Мол, у людей спрашивали их согласие на строительство одного 16-этажного дома, а по факту хотят построить два здания большей этажности!

А вот что говорит член Общественного совета при главе Липецка Михаил Ларионов. Инвалид-колясочник живет в доме по улице Балакирева,1, и с окна своей 16-этажной свечки ежедневно наблюдает за тем, что происходит на строительной площадке ЖК «Авангард».

- По иронии судьбы наш 16-этажный дом строил тот же застройщик, который намерен возводить ЖК «Авангард». Судя по всему, наш дом построен с отвратительной гидроизоляцией - наш подвал-гараж всегда мокрый. Что будет, если в нескольких метрах от него начать строить два 25-этажных дома с подземной парковкой, нетрудно догадаться. Это породит разбитые строительной техникой и без того выглядящие как после бомбежки дороги в квартале, кстати, они без тротуаров. Это вызовет конфликты с жителями уже имеющихся домов, в том числе в частном секторе, вызовет иные социальные проблемы: с доступностью школ и садиков в том числе. Если обратить внимание на окрестности, то мы уже сейчас видим тут то, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «шанхаем»: нагромождение вперемежку разнокалиберных жилых зданий Одноэтажные халупы и роскошные особняки уже зажатыми среди «небоскребов», по соседству с которыми - четырех-пятиэтажные «хрущевки». А в мэрии тем временем говорят о неком присущем Липецку архитектурном стиле!

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У жителей жилого массива, зажатого между проспектом Победы, улицами Юных натуралистов, Папина и двумя рынками - Центральным и «Спутником», есть еще одна проблема: изношенные инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области. И это подтверждает история жильцов дома по улице Гоголя, 21, находящегося в двух минутах ходьбы от дома, в котором живет инвалид Михаил Ларионов: подвал постоянно заливает водой.

На это обстоятельство еще несколько лет назад обратил внимание власти первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров:

- Проблема этого района - старые инженерные сети. Они постоянно рвутся, а вода и канализационные стоки попадают в подвалы многоквартирных домов. АО «ЛГЭК» теряет свыше трети питьевой воды, которую должен доставлять населению. Так вот, эти потери - они в подвалах! Усугубляет ситуацию и отсутствие централизованной канализации у жителей частного сектора. Куда деваются нечистоты? Частично - в те же подвалы. Так что пока в этой части города не будут заменены старые сети на новые, вода в подвалах жильцов многоквартирных домов будет неизбежно.

Вчера на сходе много говорили об этих и других проблемах микрорайона с появлением в них двух 25-этажных жилых домов.

В частности, люди возмущались тем, что точечная застройка неблагоприятно скажется на условиях жизни уже живущих в этом районе людей. Что возведение двух 25-этажных зданий чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на пощади менее гектара станет проживать порядка 650 человек. Следствием станет нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона. В частности, на представленном проекте планировки крайне мало мест на парковках общего пользования, что не соответствует нормативам градостроительного проектирования города Липецка.

- При размещении двух 25-этажных домов а разы возрастет нагрузка на отрезок дороги от выезда с придомовой территории до улицы Юных натуралистов. Уже сегодня на этой дороге порой с трудом разъезжаются две машины, что угрожает здоровью и жизни гражданам. На территории этих высоток ланируется поместить частную подземную стоянку на 161 машино-мест, чего явно недостаточно. Согласно нормативам градостроительного проектирования Липецка, на тысячу горожан приходится 450 автомобилей. Расчет показывает, что в среднем в 334 квартирах этих высоток будет проживать как минимум 500 человек. Таким образом, требуется минимум 225 машино-мест, - говорит тот же Михаил Ларионов.

По словам активистов, протестующих против точечной застройки, на Западе от подобного строительства отказались еще в конце 1960-х годов в пользу мало-и среднеэтажных домов квартирного типа. Люди считают, что для ООО «Строймастер» мировые тренды - не указ.

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- Стройка этих двух высоток застройщику интересна лишь с финансовой точки зрения. Вложил деньги в небольшой кусок земли со старыми изношенными сетями - построил там как можно больше квадратных метров - продал - получил прибыль. А после хоть потоп! - говорит Ирина Ганус, которая надеется на то, что ее услышит врио губернатора Игорь Артамонов и и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.
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#точечная застройка
4

Комментарии (56)

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Гость

49 секунд назад
Жители частного сектора, вам снос предлагали? Или не хотите?! Вам дадут за это деньги, купите себе квартиры в центре. В ваших домах канализации центральной нет и воды горячей, все время говнокачку вызываете. На Шанхай похож весь частный сектор (как на соколе и тракторном). В центре города не должно быть старых домов. Одни многоэтажки!
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Авангард

3 минуты назад
А я куплю там квартиру! Скорее стройте!
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ул. Перова

4 минуты назад
мне не до этого - но, а после не давнего пожара в Москве, на подземной автостоянке жилого дома, вообще перестанут ставить машины даже те кто ставил ранее.
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Юпитер

6 минут назад
Бывалый, посмотри , По этому поводу в Арбитражном суде Липецкой области даже идет процесс между ООО «Стирус» и ОАО «ЛГЭК» – городские энергетики почему-то уперлись и не выдали истцу технические условия технологического присоединения к проложенным по улице Семашко инженерными сетям и коммуникациям. И НИЧЕГО ВСЁ РЕШИЛИ ! ДОМ СТРОИТСЯ ! Гулевский того , тю-тю , в Мск перебрался ! Ему ,то , что ! Мэр сказал – мэр сделал: год назад, 25 сентября, своим постановлением №1879 Гулевский продал оттяпанный у школы №5 (возле которой, по прописке в паспорте, он живет по улице Семашко и в которую ходит за себя самого голосовать) сад площадью 2956 кв.м. фирме с названием «Стирус». Действительно, школьная программа сегодня так сложна, что детям не до пестиков-тычинок. А земле что, плодить бурьян?
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Бывалому

7 минут назад
Какашки будут в Парковке новой)))
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Бывалый

9 минут назад
Нужно облагораживать, расширять, а ВЫ хотите уплотнить и добавить на старые сети еще два дома! Зальется все говном . Будут новые дома , а каналья забита. Места нет совсем. А машины где ставить люди будут?
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Липчанин

10 минут назад
Ирина ты супер побольше таких женщин!!!!!
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1

10 минут назад
Вы че это ж бабло..
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ

10 минут назад
мне не до этого - но, Поддерживаю! "На кол" таких проектировщиков
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skrip

11 минут назад
мне не до этого - но, Да к тому же грёбаные депутаты внесли предложение приравнять машино место к квартире и брать налог по кадастровой стоимости квартиры.
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