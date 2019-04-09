Внучка Героя Советского Союза стала рупором протеста против точечной застройки Липецка

Ирина Ганус и ее единомышленники считают возведение двух 25-этажных жилых домов в переулке Яблочкина ужасом для жителей этого района.

Весной прошлого года Градостроительный совет Липецка рекомендовал к проектированию эскизный архитектурный проект жилого комплекса «Авангард» на 334 квартиры комфорт-класса по переулку Яблочкина. На земельном участке площадью 6547 кв.м. должны разместиться два 25-этажных жилых здания. Под ними запроектировано размещение подземной автостоянки на 161 машино-место. Уже в этом году на публичных слушаниях проект ЖК «Авангард» был одобрен его участниками, что вызвало массовую протестную акцию жителей этой части города.Вчера порядка 50 человек с ближайших улиц собрались на импровизированный сход, на котором выразили протест этой точечной застройки. Рупором общественного мнения стала жительница частного дома по улице Урожайной, 1 Ирина Ганус. Очевидно, уродившаяся в героического деда, Героя Советского Союза Феодосия Гануса, имя которого носит находящаяся в этом же районе 72-я школа, Ирина жестко критикует департамент градостроительства и архитектуры мэрии за то, что решение о строительстве в этом районе скученной постройки еще двух 25-этажек, было принято кулуарно:- О публичных слушаниях жители частного сектора не были извещены совершенно! Это наталкивает на мысль, что кто-то преследовал свой стопроцентный коммерческий интерес в этом вопросе.Один мужчина из собравшихся на сход жителей обвиняет и застройщика. Мол, у людей спрашивали их согласие на строительство одного 16-этажного дома, а по факту хотят построить два здания большей этажности!А вот что говорит член Общественного совета при главе Липецка Михаил Ларионов. Инвалид-колясочник живет в доме по улице Балакирева,1, и с окна своей 16-этажной свечки ежедневно наблюдает за тем, что происходит на строительной площадке ЖК «Авангард».- По иронии судьбы наш 16-этажный дом строил тот же застройщик, который намерен возводить ЖК «Авангард». Судя по всему, наш дом построен с отвратительной гидроизоляцией - наш подвал-гараж всегда мокрый. Что будет, если в нескольких метрах от него начать строить два 25-этажных дома с подземной парковкой, нетрудно догадаться. Это породит разбитые строительной техникой и без того выглядящие как после бомбежки дороги в квартале, кстати, они без тротуаров. Это вызовет конфликты с жителями уже имеющихся домов, в том числе в частном секторе, вызовет иные социальные проблемы: с доступностью школ и садиков в том числе. Если обратить внимание на окрестности, то мы уже сейчас видим тут то, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «шанхаем»: нагромождение вперемежку разнокалиберных жилых зданий Одноэтажные халупы и роскошные особняки уже зажатыми среди «небоскребов», по соседству с которыми - четырех-пятиэтажные «хрущевки». А в мэрии тем временем говорят о неком присущем Липецку архитектурном стиле!У жителей жилого массива, зажатого между проспектом Победы, улицами Юных натуралистов, Папина и двумя рынками - Центральным и «Спутником», есть еще одна проблема: изношенные инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области. И это подтверждает история жильцов дома по улице Гоголя, 21, находящегося в двух минутах ходьбы от дома, в котором живет инвалид Михаил Ларионов: подвал постоянно заливает водой.На это обстоятельство еще несколько лет назад обратил внимание власти первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров:- Проблема этого района - старые инженерные сети. Они постоянно рвутся, а вода и канализационные стоки попадают в подвалы многоквартирных домов. АО «ЛГЭК» теряет свыше трети питьевой воды, которую должен доставлять населению. Так вот, эти потери - они в подвалах! Усугубляет ситуацию и отсутствие централизованной канализации у жителей частного сектора. Куда деваются нечистоты? Частично - в те же подвалы. Так что пока в этой части города не будут заменены старые сети на новые, вода в подвалах жильцов многоквартирных домов будет неизбежно.Вчера на сходе много говорили об этих и других проблемах микрорайона с появлением в них двух 25-этажных жилых домов.В частности, люди возмущались тем, что точечная застройка неблагоприятно скажется на условиях жизни уже живущих в этом районе людей. Что возведение двух 25-этажных зданий чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на пощади менее гектара станет проживать порядка 650 человек. Следствием станет нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона. В частности, на представленном проекте планировки крайне мало мест на парковках общего пользования, что не соответствует нормативам градостроительного проектирования города Липецка.- При размещении двух 25-этажных домов а разы возрастет нагрузка на отрезок дороги от выезда с придомовой территории до улицы Юных натуралистов. Уже сегодня на этой дороге порой с трудом разъезжаются две машины, что угрожает здоровью и жизни гражданам. На территории этих высоток ланируется поместить частную подземную стоянку на 161 машино-мест, чего явно недостаточно. Согласно нормативам градостроительного проектирования Липецка, на тысячу горожан приходится 450 автомобилей. Расчет показывает, что в среднем в 334 квартирах этих высоток будет проживать как минимум 500 человек. Таким образом, требуется минимум 225 машино-мест, - говорит тот же Михаил Ларионов.По словам активистов, протестующих против точечной застройки, на Западе от подобного строительства отказались еще в конце 1960-х годов в пользу мало-и среднеэтажных домов квартирного типа. Люди считают, что для ООО «Строймастер» мировые тренды - не указ.- Стройка этих двух высоток застройщику интересна лишь с финансовой точки зрения. Вложил деньги в небольшой кусок земли со старыми изношенными сетями - построил там как можно больше квадратных метров - продал - получил прибыль. А после хоть потоп! - говорит Ирина Ганус, которая надеется на то, что ее услышит врио губернатора Игорь Артамонов и и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.