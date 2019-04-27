Общество
57 минут назад
Липчане посадили овчарку у экскаватора строителей
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Жители улиц Балакирева, Перова и Громовой протестуют против строительства двух 25-этажек по переулку Яблочкина.
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Сегодня утром в Липецке жители домов частного сектора по улицам Балакирева, Перова и Громовой решили воспрепятствовать строителям, которые начали рыть котлован под два 25-этажных дома по переулку Яблочкина.
Несколько десятков человек перекрыли дорогу к строительной площадке, одна местная жительница привела свою овчарку и посадила ее возле экскаватора, чтобы не пускать рабочих. К строительной площадке прибыла полиция.
По словам протестующих, котлован роется вплотную к забору площадки, при этом даже наклонился столб линии электропередачи у дороги по улице Перова.
Напомним, что протесты жильцов квартала против этой стройки начались около месяца назад. Липчане считают, что точечная застройка неблагоприятно скажется на условиях жизни в районе: возведение двух 25-этажных зданий чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на площади менее гектара станет проживать около 650 человек. Следствием этого станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
Несколько десятков человек перекрыли дорогу к строительной площадке, одна местная жительница привела свою овчарку и посадила ее возле экскаватора, чтобы не пускать рабочих. К строительной площадке прибыла полиция.
По словам протестующих, котлован роется вплотную к забору площадки, при этом даже наклонился столб линии электропередачи у дороги по улице Перова.
Напомним, что протесты жильцов квартала против этой стройки начались около месяца назад. Липчане считают, что точечная застройка неблагоприятно скажется на условиях жизни в районе: возведение двух 25-этажных зданий чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на площади менее гектара станет проживать около 650 человек. Следствием этого станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
7 555
АЛ
Где уваркина
Animal planet.
Имею мнение
Ау, губернатор!
Липчанка
ТАК СООБЩАЛИ