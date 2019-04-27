Общество

57 минут назад

Липчане посадили овчарку у экскаватора строителей

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#точечная застройка
Липчане посадили овчарку у экскаватора строителей

Жители улиц Балакирева, Перова и Громовой протестуют против строительства двух 25-этажек по переулку Яблочкина. 

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Сегодня утром в Липецке жители домов частного сектора по улицам Балакирева, Перова и Громовой решили воспрепятствовать строителям, которые начали рыть котлован под два 25-этажных дома по переулку Яблочкина.

Несколько десятков человек перекрыли дорогу к строительной площадке, одна местная жительница привела свою овчарку и посадила ее возле экскаватора, чтобы не пускать рабочих. К строительной площадке прибыла полиция. 

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По словам протестующих, котлован роется вплотную к забору площадки, при этом даже наклонился столб линии электропередачи у дороги по улице Перова. 


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Напомним, что протесты жильцов квартала против этой стройки начались около месяца назад. Липчане считают, что точечная застройка неблагоприятно скажется на условиях жизни в районе: возведение двух 25-этажных зданий чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на площади менее гектара станет проживать около 650 человек. Следствием этого станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.

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#точечная застройка

Комментарии (7)

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АЛ

1 минуту назад
Обещали, не допустить точечной застройки ))). Пенсионный возраст тоже обещали не поднимать...Прошу отнестись к этому с пониманием.
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Где уваркина

6 минут назад
Со своими баснями?
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Animal planet.

10 минут назад
ТАК СООБЩАЛИ, точно,писали что не будет стройки. Я как увидел заголовок,аж разозлился,подумал что так собаку так бросили. И куда там дом строить,на голову людям? Там места под 25 этажный дом вообще нет. А если построят,весь мусор в том числе и презики будут лететь на дома.
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Имею мнение

15 минут назад
Когда наконец до дебилов дойдет, что дома выше 7ми этажей в липеце, а тем более в районе строить не надо! Совсем мозгов иметь не надо, чтобы затевать такие стройки. Такое будут делать только те, кто не собирается жить в созданном ими же дурдоме. В будущем сами же и будете думать как такое могло произойти и как разгребать.
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Ау, губернатор!

18 минут назад
Ну и где Артамонов с его громогласными заявлениями, что он против строительства 25этажек в частном секторе???
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Липчанка

22 минуты назад
Гоголя 14 весь дом окружён высотками. Всё разваливается. Все стены рушатся. Бутылки бросают сверху, а люди с Гоголя 14 выживают как могут. Вот такие у нас законы...
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ТАК СООБЩАЛИ

24 минуты назад
Что Уваркина прекратила стройку(
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