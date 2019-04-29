Гррафики отключений горячей воды в Грязях, Данкове, Ельце и Усмани

6 мая в Липецкой области начинаются гидравлические испытания тепловых сетей филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация». Испытания теплосетей на прочность проводятся по итогам отопительного сезона и являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса к будущему отопительному сезону.

Первый этап испытаний, который начинается после отопительного сезона, призван выявить повреждения в техническом состоянии трубопроводов: они будут устранены в ходе последующих ремонтных работ.



Второй этап - проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных ремонтов.



Графики проведения гидравлических испытаний в Грязях, Данкове, Ельце и Усмани:

