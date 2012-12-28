В Липецкой области температура продолжает медленно двигаться вниз

Циклон принес дожди и похолодание.



5 сентября территория Липецкой области попадет под влияние атмосферных фронтов циклона, центр которого сместился со Скандинавии на север Европейской части России, в регионе пройдут дожди, местами с грозами, ветер усилится до 15-20 м/сек. 6 и 7 сентября в тылу этого циклона небольшие дожди ожидаются лишь местами.Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 сентября — 15-17 градусов тепла, что около климатической нормы, 7 сентября — 11-13 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, местами туман, днем кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ветер южный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью на улице — от +9 до +14, днем от +19 до +24 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22.День 5 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 0 градусов.