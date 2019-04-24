Елец начнет праздновать День Победы 7 мая

Программа праздничных мероприятия.

Администрация Ельца рассказала о программе праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. День Победы в городе воинской славы начнут отмечать 7 мая. Ельчан в праздничные дни ждут выставки, концерты и, конечно, парад.



7 мая



«Георгиевская ленточка». Патриотическая акция, 6+

09.00 — Площадка перед городским дворцом культуры



Генеральная репетиция парада, 6+

11.00 — Красная площадь



«Память». Открытие выставки, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+



12.00 — Художественный отдел краеведческого музея



Первенство ДЮСШ № 2 по легкоатлетическому кроссу, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+

15.00 — Городская лыжная база



«Поем о Великой Победе». Творческая встреча Хора ветеранов Городского дворца культуры с народным ансамблем «Фронтовичка» (г.Воронеж), 12+

16.30 — Клуб «ТЭЦ»



8 мая



Легкоатлетический пробег по улицам города, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организованный местным отделением ЛРО ВПП «Единая Россия», Общественной палатой города Ельца, 6+

09.00 — от памятного мемориала воинам-интернационалистам (ул. Я.Фабрициуса) до пл. Революции



Митинги и возложения венков в местах захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 6+

10.00 — Ольшанское кладбище, Старое городское кладбище, сл. Александровка, памятник А. Гайтеровой



Флешмоб «Песни Победы», 6+

в течение дня автобусы ЕМУП Автоколонна № 1499



Легкоатлетическая эстафета Памяти, 6+

14.00 — Стадион МБСУ «ФК Елец»



«По местам былых сражений». Детская историко — патриотическая игровая программа, 6+

16.00-17.00 — Городской парк



«Все о георгиевской ленточке». Беседа для младших школьников, 6+

17.00-18.00 — Шахматно-шашечный павильон Городской парк



9 мая



Почетный караул старшеклассников города у Вечного огня, 12+

09.00 — 14.00 пл. Революции



Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+

10.00 — Красная площадь



Митинг и возложение венков, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+

11.00 — Пл. Революции



«Солдатская каша». Акция, 0+

с 12.00 в течение дня Городской парк, Детский парк



«Народная Победа». Общественная акция, 0+

с 09.00 до 16.00 — Городской парк, ул. Коммунаров



«Сирень Победы». Акция, 6+

12.00 — Городской парк, ул. Коммунаров



Благотворительный сеанс из цикла «Национальное достояние». Документальный фильм «Битва за Берлин», 6+

09.00 — ИКЦ «Прожектор»



«Георгиевская ленточка». Патриотическая акция, 0+

09.00 — ул. Мира, площадь Ленина



«Три Вечных огня Ленинграда». Выставка открыток, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+

10.00 — Литературно — мемориальный музей И.А. Бунина



«Коридор бессмертия». Художественный фильм (Россия, 2019), 12+

11.00 — ИКЦ «Прожектор»



«Елец — город воинской славы». Тематическая экскурсия по экспозиции, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+

12.00 — Краеведческий музей



«Домой с Победой!» — трансляция концерта Академического Ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации из концертного зала им. П.И, Чайковского Московской филармонии (в рамках работы виртуального концертного зала), 6+

13.30 — ИКЦ «Прожектор»



«Рекорд Победы». Патриотическая акция, 6+

14.00 — площадь Ленина



Финал Кубка Победы города Ельца по футболу 2019 года, 6+

14.00 — ФОК «Виктория»



«Кисет мой военный, подарок бесценный». Мастер — класс по изготовлению солдатского кисета, 6+

14.00 — Музей народных ремесел и промыслов



«Сияет солнце в День Победы». Творческая мастерская по созданию коллективного коллажа, посвященного74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+

15.00 Музей народных ремесел и промыслов



МАУК «Городской парк» города Ельца

12.00-20.00 — Работают аттракционы, 6+



«Крылья Победы». Городской фестиваль патриотической песни, 6+

12.00 Городской парк



Клуб «Досуг», 6+

14.00-20.00 Шахматно-шашечный павильон



Шахматно-шашечный турнир, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, 6+

14.00 — Шахматно-шашечный павильон



Танцевальный вечер для молодежи, 6+

21.00-23.00 Городской парк



МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»



10.00-20.00 — Работают аттракционы, 0+

12.00-20.00 — Катание на пони, 0+

13.00 — «Весенний май! Победный май!». Развлекательная программа для всей семьи, 0+



Набережная реки Б.Сосна



22.00 — Праздничный фейерверк, 6+



10 мая



«Не покидай меня». Спектакль, 12+

18.00 Драматический театр «Бенефис»



МАУК «Городской парк» города Ельца



12.00-20.00 — Работают аттракционы, 6+



Клуб «Досуг», 6+

14.00-20.00 Шахматно-шашечный павильон



20.00-21.00 — «Май! Весна! Победа!». Концертная программа образцового хореографического коллектива «Вдохновение» Дома культуры железнодорожников, 6+



21.00-23.00 — «Весеннее настроение». Танцевальный вечер для молодежи, 18+



МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»



10.00-20.00 — Работают аттракционы, 0+



12.00-20.00 — Катание на пони, 0+



11 мая



«Художник — ветеран В.Д. Даймидзенко». Видеолекция, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 −1945гг, 6+

11.00 Художественный отдел краеведческого музея



«Художественная летопись великого подвига». Час истории, 6+

13.00 Дом — музей Н.Н. Жукова



«Когда перестанет биться мое бедное сердце». Спектакль, 12+

18.00 Драматический театр «Бенефис»



МАУК «Городской парк» города Ельца



12.00-20.00 — Работают аттракционы, 6+



Клуб «Досуг», 6+

17.00-20.00 Шахматно-шашечный павильон



16.30-17.30 — «Наследники Победы танцуют и поют». Детская танцевально — развлекательная программа, 0+



17.30-18.30 — «Вальс Победы». Танцевальный флеш — моб и концертная программа творческих коллективов Городского дворца культуры, 6+



18.30-20.00 — «Весенний вернисаж». Танцевальная программа для тех, «Кому за...», 18+



21.00-23.00 — «Майские ритмы». Дискотека для молодежи, 18+



МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»



10.00-20.00 — Работают аттракционы, 0+



12.00-20.00 — Катание на пони, 0+



12 мая



«Про Петра и Павла». Художественный фильм в рамках проекта «КиноДетство.РФ» (для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей вход свободный), 6+

12.00 ИКЦ «Прожектор»



Первенство города Ельца по стритболу среди юношей и девушек, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+

13.00 ФОК «Виктория»



МАУК «Городской парк» города Ельца



12.00-20.00 — Работают аттракционы, 6+



Клуб «Досуг», 6+

14.00-20.00 Шахматно-шашечный павильон



16.00 — 17.00 — «Как хорошо на свете без войны!» Детская игровая программа, 6+



17.00 — 18.00 — «Елецкая матаня». Народные гуляния, 18+



18.00-20.00 — «В городском саду играет духовой оркестр...». Духовой оркестр Дома культуры железнодорожников (рук. К.В. Пиджоян), 6+



21.00-23.00 — «Весеннее ассорти». Дискотека для молодежи, 18+



МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»



10.00-20.00 — Работают аттракционы, 0+



12.00-20.00 — Катание на пони, 0+





