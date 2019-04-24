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Елец начнет праздновать День Победы 7 мая

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#День Победы #9 мая
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Елец начнет праздновать День Победы 7 мая

Программа праздничных мероприятия.

Администрация Ельца рассказала о программе праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. День Победы в городе воинской славы начнут отмечать 7 мая. Ельчан в праздничные дни ждут выставки, концерты и, конечно, парад.

7 мая

«Георгиевская ленточка». Патриотическая акция, 6+
09.00 — Площадка перед городским дворцом культуры

Генеральная репетиция парада, 6+
11.00 — Красная площадь

«Память». Открытие выставки, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+

12.00 — Художественный отдел краеведческого музея

Первенство ДЮСШ № 2 по легкоатлетическому кроссу, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+
15.00 — Городская лыжная база

«Поем о Великой Победе». Творческая встреча Хора ветеранов Городского дворца культуры с народным ансамблем «Фронтовичка» (г.Воронеж), 12+
16.30 — Клуб «ТЭЦ»

8 мая

Легкоатлетический пробег по улицам города, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организованный местным отделением ЛРО ВПП «Единая Россия», Общественной палатой города Ельца, 6+
09.00 — от памятного мемориала воинам-интернационалистам (ул. Я.Фабрициуса) до пл. Революции

Митинги и возложения венков в местах захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 6+
10.00 — Ольшанское кладбище, Старое городское кладбище, сл. Александровка, памятник А. Гайтеровой

Флешмоб «Песни Победы», 6+
в течение дня автобусы ЕМУП Автоколонна № 1499

Легкоатлетическая эстафета Памяти, 6+
14.00 — Стадион МБСУ «ФК Елец»

«По местам былых сражений». Детская историко — патриотическая игровая программа, 6+
16.00-17.00 — Городской парк

«Все о георгиевской ленточке». Беседа для младших школьников, 6+
17.00-18.00 — Шахматно-шашечный павильон Городской парк

9 мая

Почетный караул старшеклассников города у Вечного огня, 12+
09.00 — 14.00 пл. Революции

Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+
10.00 — Красная площадь

Митинг и возложение венков, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+
11.00 — Пл. Революции

«Солдатская каша». Акция, 0+
с 12.00 в течение дня Городской парк, Детский парк

«Народная Победа». Общественная акция, 0+
с 09.00 до 16.00 — Городской парк, ул. Коммунаров

«Сирень Победы». Акция, 6+
12.00 — Городской парк, ул. Коммунаров

Благотворительный сеанс из цикла «Национальное достояние». Документальный фильм «Битва за Берлин», 6+
09.00 — ИКЦ «Прожектор»

«Георгиевская ленточка». Патриотическая акция, 0+
09.00 — ул. Мира, площадь Ленина

«Три Вечных огня Ленинграда». Выставка открыток, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+
10.00 — Литературно — мемориальный музей И.А. Бунина

«Коридор бессмертия». Художественный фильм (Россия, 2019), 12+
11.00 — ИКЦ «Прожектор»

«Елец — город воинской славы». Тематическая экскурсия по экспозиции, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+
12.00 — Краеведческий музей

«Домой с Победой!» — трансляция концерта Академического Ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации из концертного зала им. П.И, Чайковского Московской филармонии (в рамках работы виртуального концертного зала), 6+
13.30 — ИКЦ «Прожектор»

«Рекорд Победы». Патриотическая акция, 6+
14.00 — площадь Ленина

Финал Кубка Победы города Ельца по футболу 2019 года, 6+
14.00 — ФОК «Виктория»

«Кисет мой военный, подарок бесценный». Мастер — класс по изготовлению солдатского кисета, 6+
14.00 — Музей народных ремесел и промыслов

«Сияет солнце в День Победы». Творческая мастерская по созданию коллективного коллажа, посвященного74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+
15.00 Музей народных ремесел и промыслов

МАУК «Городской парк» города Ельца
12.00-20.00 — Работают аттракционы, 6+

«Крылья Победы». Городской фестиваль патриотической песни, 6+
12.00 Городской парк

Клуб «Досуг», 6+
14.00-20.00 Шахматно-шашечный павильон

Шахматно-шашечный турнир, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, 6+
14.00 — Шахматно-шашечный павильон

Танцевальный вечер для молодежи, 6+
21.00-23.00 Городской парк

МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»

10.00-20.00 — Работают аттракционы, 0+
12.00-20.00 — Катание на пони, 0+
13.00 — «Весенний май! Победный май!». Развлекательная программа для всей семьи, 0+

Набережная реки Б.Сосна

22.00 — Праздничный фейерверк, 6+

10 мая

«Не покидай меня». Спектакль, 12+
18.00 Драматический театр «Бенефис»

МАУК «Городской парк» города Ельца

12.00-20.00 — Работают аттракционы, 6+

Клуб «Досуг», 6+
14.00-20.00 Шахматно-шашечный павильон

20.00-21.00 — «Май! Весна! Победа!». Концертная программа образцового хореографического коллектива «Вдохновение» Дома культуры железнодорожников, 6+

21.00-23.00 — «Весеннее настроение». Танцевальный вечер для молодежи, 18+

МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»

10.00-20.00 — Работают аттракционы, 0+

12.00-20.00 — Катание на пони, 0+

11 мая

«Художник — ветеран В.Д. Даймидзенко». Видеолекция, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 −1945гг, 6+
11.00 Художественный отдел краеведческого музея

«Художественная летопись великого подвига». Час истории, 6+
13.00 Дом — музей Н.Н. Жукова

«Когда перестанет биться мое бедное сердце». Спектакль, 12+
18.00 Драматический театр «Бенефис»

МАУК «Городской парк» города Ельца

12.00-20.00 — Работают аттракционы, 6+

Клуб «Досуг», 6+
17.00-20.00 Шахматно-шашечный павильон

16.30-17.30 — «Наследники Победы танцуют и поют». Детская танцевально — развлекательная программа, 0+

17.30-18.30 — «Вальс Победы». Танцевальный флеш — моб и концертная программа творческих коллективов Городского дворца культуры, 6+

18.30-20.00 — «Весенний вернисаж». Танцевальная программа для тех, «Кому за...», 18+

21.00-23.00 — «Майские ритмы». Дискотека для молодежи, 18+

МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»

10.00-20.00 — Работают аттракционы, 0+

12.00-20.00 — Катание на пони, 0+

12 мая

«Про Петра и Павла». Художественный фильм в рамках проекта «КиноДетство.РФ» (для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей вход свободный), 6+
12.00 ИКЦ «Прожектор»

Первенство города Ельца по стритболу среди юношей и девушек, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6+
13.00 ФОК «Виктория»

МАУК «Городской парк» города Ельца

12.00-20.00 — Работают аттракционы, 6+

Клуб «Досуг», 6+
14.00-20.00 Шахматно-шашечный павильон

16.00 — 17.00 — «Как хорошо на свете без войны!» Детская игровая программа, 6+

17.00 — 18.00 — «Елецкая матаня». Народные гуляния, 18+

18.00-20.00 — «В городском саду играет духовой оркестр...». Духовой оркестр Дома культуры железнодорожников (рук. К.В. Пиджоян), 6+

21.00-23.00 — «Весеннее ассорти». Дискотека для молодежи, 18+

МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка»

10.00-20.00 — Работают аттракционы, 0+

12.00-20.00 — Катание на пони, 0+


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#День Победы #9 мая
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Комментарии (2)

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Аня

14 минут назад
бесконечный культ войны
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Олень

53 минуты назад
елец еще и не переставал праздновать.
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