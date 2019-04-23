Общество

сегодня, 09:14

Житель Ельца пошел на преступление ради любимого телевизора

5 472
#алименты #приставы #долг
Житель Ельца пошел на преступление ради любимого телевизора

В итоге судебные приставы остались "с носом", а мужчина - с приговором суда.

180 часов бесплатно отработает на благо общества житель Ельца за то, что спрятал от судебных приставов арестованное имущества.

Имущества того было немного – всего лишь один телевизор LG. Это все, что смогли арестовать приставы по делу о задолженности по алиментам в размере 200 тысяч рублей.

Арестованный телевизор передали на ответственное хранение должнику – это такая мера, когда вещи остаются у их владельца, но могут быть изъяты, если он не погасит долг в отведенное время. При этом владелец лишается права продать, подарить или даже перевести имущество, на которое наложен арест – в противном случае ему грозит ответственность по части 1 статьи 312 Уголовного кодекса РФ,

Как сообщили в пресс-службе, когда приставы вновь наведались к гражданину, то телевизору в его доме уже не было. Незаменимый атрибут каждого добропорядочного россиянина просто исчез.

- В итоге было возбуждено уголовное дело, прокуратура утвердила обвинительное заключение, а суд вынес решение об общественных работах, - сообщили в УФССП по Липецкой области.

Фото turkagram.com

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#алименты #приставы #долг

Комментарии (5)

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Gost

7 минут назад
А брать то у нищего что, а пофиг, продадут за 500рублей в счет долга.
ответить

А брать то у нищего что

43 минуты назад
Приставы просто убогие , они скоро туолетную бумагу будут конфисковывать . Сколько стоит этот телик ?
ответить

Вот это НОВОСТЬ!

53 минуты назад
Действительно, познавательная новость! Телек от приставов сныкал! Кота, вон, черного пусть забирают... и кормят! :-))
ответить

Любимого Киселёва

55 минут назад
и Соловьёва
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липовский

сегодня, 09:23
кому это интересно
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