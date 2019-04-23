Житель Ельца пошел на преступление ради любимого телевизора

В итоге судебные приставы остались "с носом", а мужчина - с приговором суда.

180 часов бесплатно отработает на благо общества житель Ельца за то, что спрятал от судебных приставов арестованное имущества.

Имущества того было немного – всего лишь один телевизор LG. Это все, что смогли арестовать приставы по делу о задолженности по алиментам в размере 200 тысяч рублей.

Арестованный телевизор передали на ответственное хранение должнику – это такая мера, когда вещи остаются у их владельца, но могут быть изъяты, если он не погасит долг в отведенное время. При этом владелец лишается права продать, подарить или даже перевести имущество, на которое наложен арест – в противном случае ему грозит ответственность по части 1 статьи 312 Уголовного кодекса РФ,

Как сообщили в пресс-службе, когда приставы вновь наведались к гражданину, то телевизору в его доме уже не было. Незаменимый атрибут каждого добропорядочного россиянина просто исчез.

- В итоге было возбуждено уголовное дело, прокуратура утвердила обвинительное заключение, а суд вынес решение об общественных работах, - сообщили в УФССП по Липецкой области.



Фото turkagram.com

