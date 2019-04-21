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Под Липецком утонул мужчина

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#спасатели
Под Липецком утонул мужчина
20 апреля в 16.00 на пульт дежурного Управления поступил вызов о пропавшем на пруду мужчине в районе села Новая жизнь Грязинского района.

Работники маневренной поисково-спасательной службы Липецкой области Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области немедленно выехали на место происшествия. 

В 17.39 тело пропавшего мужчины было поднято на берег из пруда, сообщили в УГПСС Липецкой области. 

Фото: ugpss48.ru

1123
#спасатели

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