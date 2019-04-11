Общество

37 минут назад

В Задонске бастуют водители межмуниципальных маршрутов

3 477
#забастовка
В Задонске бастуют водители межмуниципальных маршрутов

В Задонский район направлены автобусы из Липецка

Как сообщают жители Задонского района, сегодня с задонского автовокзала невозможно выехать в несколько сел района из-за забастовки водителей автотранспортного предприятия осуществляющего перевозки в муниципалитете.

Пресс-секретарь Управления дорог и транспорта Липецкой области Алексей Григорьев подтвердил факт забастовки задонских водителей.

- Но нам пока неизвестны ни требования, ни претензии водителей. В Задонский район для осуществления перевозок пассажиров в села района направлены автобусы одного из липецких пассажирский автопредприятий, - сообщил Алексей Григорьев.

Получить оперативный комментарий задонского перевозчика пока не удается - все телефоны заняты уже в течении нескольких часов.

Фото: fotobus.msk.ru

3 477
#забастовка

Комментарии (3)

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Казак

18 минут назад
порядок, Правильно - для поддержания требований бастующих! Вот хоть кто-то бастовать начал в этом Гадюкине!
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порядок

24 минуты назад
Направить туда казаков и Россгвардию.
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цирк

25 минут назад
надо полагать СПТУ-шники требуют прибавки к жалованью, надеюсь хоть эти не участвовали в фальсификации выборов и их совесть чиста -143 процента
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