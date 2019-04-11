В Задонске бастуют водители межмуниципальных маршрутов

В Задонский район направлены автобусы из Липецка

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Как сообщают жители Задонского района, сегодня с задонского автовокзала невозможно выехать в несколько сел района из-за забастовки водителей автотранспортного предприятия осуществляющего перевозки в муниципалитете.Пресс-секретарь Управления дорог и транспорта Липецкой области Алексей Григорьев подтвердил факт забастовки задонских водителей.- Но нам пока неизвестны ни требования, ни претензии водителей. В Задонский район для осуществления перевозок пассажиров в села района направлены автобусы одного из липецких пассажирский автопредприятий, - сообщил Алексей Григорьев.Получить оперативный комментарий задонского перевозчика пока не удается - все телефоны заняты уже в течении нескольких часов.