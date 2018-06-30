Елецкий перевозчик сорвал более 300 рейсов

Директор автопредприятия оштрафован

Прокуратурой Елецкого района по обращениям жителей Ельца и Елецкого района была проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в деятельности ООО"Агеевбус".



Как установлено в ходе проверки, за период с ноября 2017 года по май 2018 года ООО "Агеевбус", специализирующееся на пассажирских перевозках , в том числе на территории Елецкого района, допустило по своей вине срывы более трехсот рейсов.



В соответствии с действующим законодательством, одним из лицензионных требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров является осуществление перевозок пассажиров и багажа только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного пункта.



В этой связи прокурор района в отношении директора ООО "Агеевбус" возбудил дело об административном правонарушении по ч. 3 с. 14.1.2 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией и материал направлен в суд для рассмотрения по существу.



На основании акта прокурорского реагирования директору ООО "Агеевбус" мировым судьей Задонского судебного участка № 2 Задонского судебного района Липецкой области с учетом отягчающих обстоятельств в виде повторного совершения однородного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщили в администрации Елецкого района.

