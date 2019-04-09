Почему плитка в городе не лежит долго? Но ведь она не расчитана на езду автомобилей (ФОТО)

Новые примеры вопиющего автохамства в Липецке.

Мы продолжаем с помощью наших читателей публиковать фотографии самых наглых автовладельцев Липецка, которые паркуют свои автомобили так, словно специально хотят показать, что им наплевать на окружающих.

Надеемся не только на общественный резонанс, но и на реакцию ГИБДД, а также администрации Липецка, которая, наконец, возьмется за решение проблемы.

Верхнее фото сделано возле дома №25 на улице Скороходова. Ни детям поиграть, ни старикам отдохнуть на лавочке, потому что свою иномарку сюда поставил ОН, некоронованный император двора.





Мы привыкли удивляться, почему тротуарная плитка, уложенная в прошлом году, рассыпается и быстро превращается в труху. А ведь она не рассчитана на езду по ней автомобилей.Место парковки под знаком о пешеходном переходе вообще не комментируем.







Точно так же разрушает тротуар и владелец этого авто, который к тому же мешает пройти по пешеходной дорожке малышам – снимок сделан возле детского садика №50, что в микрорайоне Елецком.





Улица Зегеля, центр Липецка. Можно даже сказать – «центр центра». Как говорится, комментарии излишни.





И когда же все-таки водители поймут, что они не «одни на трассе», а пешеходов больше и создавать им помехи, мягко говоря, некрасиво? На снимке Военный городок.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.