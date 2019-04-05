Общество

4 минуты назад

В Липецке машины начали парковать даже… на «зебре» для пешеходов (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
В Липецке машины начали парковать даже… на «зебре» для пешеходов (ФОТО)

Остались ли в городе еще места где не бросают свои машины автохамы.

Мы продолжаем совместно с нашими читателями публиковать фотографии отъявленных автохамов.

Сегодняшнюю подборку мы решили посвятить просто вопиющей вещи – парковке автомобилей прямо на пешеходных переходах. Оказалось, что это уже далеко не единичные случаи. Покопавшись в собственных снимках и фотографиях, которые нам продолжают прислать неравнодушные липчане, мы легко составили сегодняшний выпуск.

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Это тот же автомобиль, что и на самом верхнем снимке. Как видите, он никуда не едет по улице Интернациональной.

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Улица Зегеля. Машина стоит на «зебре» в самом центре Липецка – возле областной администрации, рядом с Христорождественским собором.

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Самое интересное случается, когда мимо проходят двое сотрудников правоохранительных органов, держа собаку на поводке, и с равнодушным видом идут дальше ловить преступников и правонарушителей.

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19-й микрорайон. На фото может показаться, что этот мастер устраивать стоянки в неположенных местах все-таки просто едет.

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Но нет - это он просто не нашел лучшего места для стоянки.

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А это кадр возле школы №77, что в 27-м микрорайоне. Мимо ходят дети….

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки

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