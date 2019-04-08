Общество

31 минуту назад

Автохамство, как стиль жизни (ФОТО)

15 859
Автохамство, как стиль жизни (ФОТО)

Судя по количеству фото, эта проблема уже порядком надоела многим липчанам.

Наша электронная почта, а также Viber и WhatsApp буквально переполнены фотографиями автомашин, которые их владельцы паркуют мало того, что не по правилам, так еще и с явным вызовом обществу.

Видимо, эта проблема уже порядком «достала» многих липчан. Сегодня - очередная подборка «самых-самых», которая вызовет не только общественный резонанс, но и хочется верить – внимание со стороны ГИБДД. Обратите внимание на верхний снимок, который очень хорошо отражает ситуацию – тротуары заставлены машинами, детям приходится идти в школу по проезжей части.

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Возле торгового центра на улице Терешковой. Куда деваться мамочке с коляской?

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Снимки этого «барина по жизни» приславшие нам их липчане параллельно направили и в ГИБДД. И правильно сделали! Сфотографировано на проспекте Победы, 126.

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Парковать свои машины на газонах у нас привыкли владельцы самых разных авто – от дорогих

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… До почти музейных экспонатов. Дело ведь не в марке машины, а в отношении владельцев авто к окружающим.

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9-й микрорайон, возле дома №13. Владелец машины облюбовал газон под постоянную парковку.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

15 859

Комментарии (16)

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Не автолюбитель

11 секунд назад
В Москве во многих районах немного урезали якобы газоны (грязь, где лет ...дцать не сеяли травы), создали нормальные парковки, а газоны вскопали и засеяли травой. Теперь чисто, легко можно пройти и проехать. В Липецке во двор приходит очередной ЛЭСКоКвадроЛГЭК, выроет канаву, бросит туда кабель или трубу, кое-как завалит и исчез. Если раньше парковались кое-как, то теперь за оставшейся грязи, разнося эту грязь по всему двору!
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;;4;;.

5 минут назад
это проблема не владельцев автомобилей.Эта проблема депутатов и чиновников.И штрафы надо накладывать на администрацию города.Когда будут парковки у дома на одну квартиру одно место,тогда водителей наказывать.
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это совершенно ни к чему

9 минут назад
Автохам, надо перекопать все улицы и выложить гранитным бордюрным камнем. а во дворах там как-нибудь справятся. Потемкинские деревни, новейшее время. Это Русь, и тут ничего не меняется. Одни доклады красивые и припухлые лощеные лица, уже не умещающиеся на один экран
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Автохам

11 минут назад
Пропаганда, не очкуй! Их раньше собаки засрут.
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дальнобой

12 минут назад
Водилы, конечно, охамели. Лень пройти лишние 100 метров, привыкли парковаться у подъезда. Но и их можно понять - семь машиномест на четыре подъезда! Надо и властям озадачиться проблемой - увеличить количество парковок во дворах. пару лет назад взялись же за дело, но как-то быстро поугасли.
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Пропаганда

12 минут назад
Если с тротуаров и газонов убрать наши машины, их запаркуют солдаты нато танками. Вы этого хотите?
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Автохам

14 минут назад
Надо сделать нормальные парковочные места.
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полностью

14 минут назад
Юпитер, с Вами согласен. И бросают их как попало, и ставить их реально негде, и среда космически далека от комфортности в этом плане. Речь за конкретный снимок. Прежде чем говорить, что тротуары заставлены автомобилями, надо по крайней мере, чтобы там был тротуар. А его нет
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

14 минут назад
1, яркие и талантливые давно свалили из гавнолипецка! А ставить автохлам в сельской грязи - максимум, чего ты добилОсь в жизни, существо!
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Юпитер

15 минут назад
Обратил внимание на верхний снимок, вполне возможно , когда-то , там и был маленькая асфальтированная дорожка , но с годами он зарос грязью , таких мест в Липецке , куча !
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