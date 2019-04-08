Автохамство, как стиль жизни (ФОТО)

Судя по количеству фото, эта проблема уже порядком надоела многим липчанам.

Наша электронная почта, а также Viber и WhatsApp буквально переполнены фотографиями автомашин, которые их владельцы паркуют мало того, что не по правилам, так еще и с явным вызовом обществу.

Видимо, эта проблема уже порядком «достала» многих липчан. Сегодня - очередная подборка «самых-самых», которая вызовет не только общественный резонанс, но и хочется верить – внимание со стороны ГИБДД. Обратите внимание на верхний снимок, который очень хорошо отражает ситуацию – тротуары заставлены машинами, детям приходится идти в школу по проезжей части.





Возле торгового центра на улице Терешковой. Куда деваться мамочке с коляской?









Снимки этого «барина по жизни» приславшие нам их липчане параллельно направили и в ГИБДД. И правильно сделали! Сфотографировано на проспекте Победы, 126.





Парковать свои машины на газонах у нас привыкли владельцы самых разных авто – от дорогих





… До почти музейных экспонатов. Дело ведь не в марке машины, а в отношении владельцев авто к окружающим.





9-й микрорайон, возле дома №13. Владелец машины облюбовал газон под постоянную парковку.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.