сегодня, 13:48
Поиски Анны Кусовой: по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области по факту безвестного исчезновения 14-летней Анны Кусовой в Ельце возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
С учетом длительного отсутствия сведений о её месте нахождения у следствия имеется основание полагать, что в отношении девочки могло быть совершено преступление.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения девочки и её местонахождения. Отрабатываются все версии произошедшего. Получена детализация её телефонных звонков. Следователи допрашивают родственников пропавшей школьницы, её знакомых, соседей, а также преподавателей. Устанавливается круг её общения в социальных сетях, а также условия воспитания и проживания в семье. В поисках школьницы задействованы сотрудники полиции, местные жители и волонтеры. Прочесывается близлежащая территория и маршрут школьницы. Расследование уголовного дела продолжается.
Просьба ко всем, кто располагает какой - либо информацией о местонахождении школьницы звонить по телефонам Следственного отдела по городу Елец +7 (47467) 2 12 27, дежурного следственного управления +7910 742 98 27, полиции 02.
Приметы девочки: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч. Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.
Ну * она там нужнао же многодетные!
ахаха
Ну это же многодетные!
Герман
Омык