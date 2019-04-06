Поиски Анны Кусовой: по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области по факту безвестного исчезновения 14-летней Анны Кусовой в Ельце возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что 4 апреля 14-летняя школьница не вернулась домой после занятий в школе . Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ходе проведения доследственной проверки установлено, что в последний раз девочку видели в обеденное время вблизи автобусной остановки неподалёку от её школы в Ельце. В день исчезновения школьница выходила на связь , однако сейчас её телефон отключен.

С учетом длительного отсутствия сведений о её месте нахождения у следствия имеется основание полагать, что в отношении девочки могло быть совершено преступление.





В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения девочки и её местонахождения. Отрабатываются все версии произошедшего. Получена детализация её телефонных звонков. Следователи допрашивают родственников пропавшей школьницы, её знакомых, соседей, а также преподавателей. Устанавливается круг её общения в социальных сетях, а также условия воспитания и проживания в семье. В поисках школьницы задействованы сотрудники полиции, местные жители и волонтеры. Прочесывается близлежащая территория и маршрут школьницы. Расследование уголовного дела продолжается.

Просьба ко всем, кто располагает какой - либо информацией о местонахождении школьницы звонить по телефонам Следственного отдела по городу Елец +7 (47467) 2 12 27, дежурного следственного управления +7910 742 98 27, полиции 02.

Приметы девочки: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч. Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.