Происшествия

сегодня, 13:48

Поиски Анны Кусовой: по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело

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#пропавшие без вести
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Поиски Анны Кусовой: по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области по факту безвестного исчезновения 14-летней Анны Кусовой в Ельце возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что 4 апреля  14-летняя школьница не вернулась домой после занятий в школе. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ходе проведения доследственной проверки установлено, что в последний раз девочку видели в обеденное время вблизи автобусной остановки неподалёку от её школы в Ельце. В день исчезновения школьница выходила на связь, однако сейчас её телефон отключен.

С учетом длительного отсутствия сведений о её месте нахождения у следствия имеется основание полагать, что в отношении девочки могло быть совершено преступление.

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В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения девочки и её местонахождения. Отрабатываются все версии произошедшего. Получена детализация её телефонных звонков. Следователи допрашивают родственников пропавшей школьницы, её знакомых, соседей, а также преподавателей. Устанавливается круг её общения в социальных сетях, а также условия воспитания и проживания в семье.  В поисках школьницы задействованы сотрудники полиции, местные жители и волонтеры. Прочесывается близлежащая территория и маршрут школьницы. Расследование уголовного дела продолжается.

Просьба ко всем, кто располагает какой - либо информацией о местонахождении школьницы звонить по телефонам Следственного отдела по городу Елец +7 (47467) 2 12 27, дежурного следственного управления +7910 742 98 27, полиции 02.

Приметы девочки: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч. Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.


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#пропавшие без вести
2

Комментарии (5)

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Ну * она там нужнао же многодетные!

2 минуты назад
ахаха,с такой деревенской, осталой рожей? Она и не выглядит то на 14! Недоразвитие
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ахаха

4 минуты назад
Или ужо в Париже который во Франции модельные агентства бамбирует под руководством Водяновой
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Ну это же многодетные!

4 минуты назад
У них вечно с детьми что то не так! И бегут они быстрее из дома! Это не дом,это скотный двор! Ни покоя,ни собственной жизни! Вечно какие то отчимы,вечно дети от разных мужиков, вечно зачуханные дети с завистливыми глазами, вечно старшие в роле нянек. Это несчастные дети,как бы не убеждались себя и других их рожалки. Чем большее детей,тем они ненужнее. Никто бы не хотел рости в толпе!
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Герман

14 минут назад
Омык, главное слово МАсква.
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Омык

32 минуты назад
Наверняка в маскву уехала в вонючем пипецке делать нечего
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