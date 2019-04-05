Общество

54 минуты назад

55-летний житель области удерживал дома избитую и связанную соседку

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#избиение #лишение свободы
55-летний житель области удерживал дома избитую и связанную соседку

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Становлянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, несвязанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, вечером 29 марта подозреваемый в ходе конфликта с 53-летней соседкой нанес ей множественные удары по голове деревянной палкой. Потерявшую сознание женщину он затащил в свою квартиру, где связал ее руки и ноги веревкой, лишив её свободы передвижения. Пленница с травмой головы и переломами ребер находилась в квартире соседа до утра следующего дня.

Уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным органами регионального УМВД делом по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) за нанесение им телесных повреждений потерпевшей соседке.

Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия будут устанавливаться все обстоятельства совершенного преступления, а также его истинные причины и мотивы. С целью выяснения тяжести причиненного здоровью потерпевшей вреда назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Согласно её результатам и  выводам следствия действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.

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#избиение #лишение свободы

Комментарии (5)

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Для 48

23 минуты назад
Дело о побоях
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Дуралей

23 минуты назад
И я про лето видел
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Для 48

24 минуты назад
Они исправили в первоначальной версии было написано что дело о побочных возбуждено летом. Они после комента исправили.
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48

27 минут назад
Вот это сроки в УВД, вы верно очки забыли надеть? случилось все 29 марта, о лете ни слова не написано
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Вот это сроки в УВД

31 минуту назад
Органами регионального УВД возбуждено дело по ст.115 еще летом.....Вот это я понимаю сроки расследования, скоро год будет. Какорину с Мамаевым до Липецких расследователей еще далеко. Мужик чуть бабу не убил а менты причинение легкого вреда уже год расследует. Такими темпами Вы преступность не поборите, скорее она вас......
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