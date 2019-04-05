55-летний житель области удерживал дома избитую и связанную соседку

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Становлянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, несвязанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, вечером 29 марта подозреваемый в ходе конфликта с 53-летней соседкой нанес ей множественные удары по голове деревянной палкой. Потерявшую сознание женщину он затащил в свою квартиру, где связал ее руки и ноги веревкой, лишив её свободы передвижения. Пленница с травмой головы и переломами ребер находилась в квартире соседа до утра следующего дня.

Уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным органами регионального УМВД делом по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) за нанесение им телесных повреждений потерпевшей соседке.

Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия будут устанавливаться все обстоятельства совершенного преступления, а также его истинные причины и мотивы. С целью выяснения тяжести причиненного здоровью потерпевшей вреда назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Согласно её результатам и выводам следствия действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.