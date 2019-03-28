С банком ВТБ жилье становится доступнее

Рынок ипотеки продолжает динамично расти

Основными факторами являются низкий уровень ставок, а также специальные предложения банков для разных категорий граждан. Об ипотечных продуктах Банка ВТБ (ПАО) рассказывает Елена Душкина – начальник отдела ипотечного кредитования РОО «Липецкий» Банка ВТБ (ПАО).

– Насколько сегодня востребованы ипотечные кредиты?

– Сейчас на рынке недвижимости сложилась благоприятная ситуация: цены на жильё стабильны, а ставки по ипотеке весьма выгодны. У населения есть реальная возможность улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита, и многие жители региона уже ею воспользовались.

– Какие ипотечные программы пользуются спросом у клиентов ВТБ?

– Стоит отметить программу «Победа над формальностями», по ней ипотечный кредит можно оформить всего по двум документам. Если вы планируете купить квартиру большого метража, то актуальна будет программа «Больше метров – меньше ставка».

– Сейчас ставки по ипотеке значительно ниже уровня прошлых лет. Есть ли у ВТБ предложения по рефинансирования ипотеки?

– В рамках программы «Люди дела» рефинансирование по сниженной ставке доступно для работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных и налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления. Для зарплатных клиентов группы ВТБ так же действуют особые условия.

Полную информацию о предложениях Банка ВТБ (ПАО) по ипотечному кредитованию можно узнать в офисе банка по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.33. По телефонам: 8-800-100-24-24, +7 (906) 592 4224. На сайте: www . vtb . ru. Текст не является офертой. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.



