Бизнес

10 минут назад

С банком ВТБ жилье становится доступнее

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#Банк ВТБ #ипотека
С банком ВТБ жилье становится доступнее

Рынок ипотеки продолжает динамично расти

Основными факторами являются низкий уровень ставок, а также специальные предложения банков для разных категорий граждан. Об ипотечных продуктах Банка ВТБ (ПАО) рассказывает Елена Душкина – начальник отдела ипотечного кредитования РОО «Липецкий» Банка ВТБ (ПАО).

Насколько сегодня востребованы ипотечные кредиты?

Сейчас на рынке недвижимости сложилась благоприятная ситуация: цены на жильё стабильны, а ставки по ипотеке весьма выгодны. У населения есть реальная возможность улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита, и многие жители региона уже ею воспользовались.

Какие ипотечные программы пользуются спросом у клиентов ВТБ?

Стоит отметить программу «Победа над формальностями», по ней ипотечный кредит можно оформить всего по двум документам. Если вы планируете купить квартиру большого метража, то актуальна будет программа «Больше метров – меньше ставка».

Сейчас ставки по ипотеке значительно ниже уровня прошлых лет. Есть ли у ВТБ предложения по рефинансирования ипотеки?

В рамках программы «Люди дела» рефинансирование по сниженной ставке доступно для работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных и налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления. Для зарплатных клиентов группы ВТБ так же действуют особые условия.

Полную информацию о предложениях Банка ВТБ (ПАО) по ипотечному кредитованию можно узнать в офисе банка по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.33. По телефонам: 8-800-100-24-24, +7 (906) 592 4224. На сайте: www . vtb . ru. Текст не является офертой. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

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#Банк ВТБ #ипотека

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