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Тамбовская область готовится к слиянию с Липецкой

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#демография
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Тамбовская область готовится к слиянию с Липецкой

Об этом уже пишут местные СМИ

"Население Тамбовской области неуклонно снижается практически всю постсоветскую историю и в перспективе это неминуемо приведет к упразднению субъекта. Тамбовская область будет включена в состав Липецкой области, поскольку хозяйственные связи двух субъектов наиболее тесные", пишет "ТамИнфо".

В результате миграции население Тамбовской области за 10 месяцев 2018 года сократилось на 8720 человек. За январь-октябрь 2017 года население уменьшилось на 1671 человек, сообщает Тамбовстат. 

За январь-сентябрь 2018 года в Тамбовской области родилось 6260 детей (за январь-сентябрь 2017 года – 6742), умерло 12096 человек (за январь-сентябрь 2017 года – 11960). За девять месяцев заключено 4856 браков (за январь-сентябрь 2017 года – 5253), пишет издание.

Напомним, Липецк ранее входил в Тамбовскую губернию, но после революции 1917 года шла речь о том, чтобы губернской столицей стал Липецк.  Но липецкий уездный совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов не проголосовал за такое решение.

Фото: project124560.tilda.ws


42 2776
#демография
1

Комментарии (42)

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липчанка

2 минуты назад
дааа никогда россия жить не будет как европа зайдите посмотрите как живут люди хотя бы в городе Умет той же тамбовской области тоска
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Юрик

10 минут назад
Какой народ такая и власть ,пройдет не одно поколение чтобы приблизится к цивилизованному
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для "так енто область"

15 минут назад
Посмотри хоть Википедию прежде, чем умничать, поцреот. Не было никогда "Липецкой губернии" ибо был до 1926 года лишь Липецкий Уезд в составе Тамбовской губернии. А потом была создана Центрально-Чернозёмная Область с областным центром Воронежем. А уж потом нарезали Липецкую область.
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Всего то , капиталисты

18 минут назад
Наши родные. Будьте людьми платите народу норм, хотьчасть и в конверте, да и будет всем счастье
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Липчанин

24 минуты назад
Хорошая тема,либералам языки поразмять!!!!от укрупнения областей мы всё-равно не уйдём!лучше Тамбов к Липецку,чем Липецк к Воронежу!
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Как ответит Липецк

28 минут назад
Вещий, да , ты батенька , того , "путиноидный проплаченный тролль" , ну , тогда, -1 .
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шардак

31 минуту назад
Был бы в стране нормальный лидер с работающим парламентом, давно бы вступили в ЕС и НАТО.
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И воронежскую

31 минуту назад
Присоеденить. Всё должно вращаться вокруг жемчужины черноземья
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Салат

32 минуты назад
Против объединения нищебродов
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Так, енто область,

32 минуты назад
Александр Баранов, а раньше губерния была,учи историю!
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