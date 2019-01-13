Общество
сегодня, 17:06
Тамбовская область готовится к слиянию с Липецкой
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Об этом уже пишут местные СМИ
"Население Тамбовской области неуклонно снижается практически всю постсоветскую историю и в перспективе это неминуемо приведет к упразднению субъекта. Тамбовская область будет включена в состав Липецкой области, поскольку хозяйственные связи двух субъектов наиболее тесные", пишет "ТамИнфо".
В результате миграции население Тамбовской области за 10 месяцев 2018 года сократилось на 8720 человек. За январь-октябрь 2017 года население уменьшилось на 1671 человек, сообщает Тамбовстат.
За январь-сентябрь 2018 года в Тамбовской области родилось 6260 детей (за январь-сентябрь 2017 года – 6742), умерло 12096 человек (за январь-сентябрь 2017 года – 11960). За девять месяцев заключено 4856 браков (за январь-сентябрь 2017 года – 5253), пишет издание.
Напомним, Липецк ранее входил в Тамбовскую губернию, но после революции 1917 года шла речь о том, чтобы губернской столицей стал Липецк. Но липецкий уездный совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов не проголосовал за такое решение.
Фото: project124560.tilda.ws
В результате миграции население Тамбовской области за 10 месяцев 2018 года сократилось на 8720 человек. За январь-октябрь 2017 года население уменьшилось на 1671 человек, сообщает Тамбовстат.
За январь-сентябрь 2018 года в Тамбовской области родилось 6260 детей (за январь-сентябрь 2017 года – 6742), умерло 12096 человек (за январь-сентябрь 2017 года – 11960). За девять месяцев заключено 4856 браков (за январь-сентябрь 2017 года – 5253), пишет издание.
Напомним, Липецк ранее входил в Тамбовскую губернию, но после революции 1917 года шла речь о том, чтобы губернской столицей стал Липецк. Но липецкий уездный совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов не проголосовал за такое решение.
Фото: project124560.tilda.ws
42 2776
липчанка
Юрик
для "так енто область"
Всего то , капиталисты
Липчанин
Как ответит Липецк
шардак
И воронежскую
Салат
Так, енто область,