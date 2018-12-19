Происшествия

сегодня, 17:20

Полицейские распространили ориентировку на пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку

10 2921
#пропавшие без вести
5
Полицейские распространили ориентировку на пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку

Напомним, что сегодня около 11.00 в микрорайоне "Елецкий" Липецка пропала 7-летняя девочка.


Полицейские распространили ориентировку с приметами  пропавшего ребенка:

"Разыскивается Гладких Екатерина Андреевна, 10.08.2011 г.р., рост 130 см, нормальное телосложение, одета в зелёный пуховик до колен, с капюшоном, на капюшоне мех, на голове белая вязаная шапка с помпоном, белый шарф, длинная коса.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просим вас позвонить по телефонам: 8-(4742)-31-02-02, 8-(4742)-31-02-22 (Дежурная часть Отдела полиции № 2 УМВД России по г.Липецку), 8 (4742)-25-91-11 (Дежурная часть УМВД России по г. Липецку)".
10 2921
#пропавшие без вести
5

Комментарии (10)

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хэштэг

23 минуты назад
В подобных случаях проверяют ли буржуйскую церковь за Парком Победы?
ответить

444

28 минут назад
Снять трусы и ремнем по жопе
ответить

Плюшкина Ксения

сегодня, 18:22
С 11утра!!!сначала родственников обзванивают!!!
ответить

Ну и бабка,

сегодня, 18:18
Ума нет совсем.Размахать её по полной!
ответить

Плюшкина Ксения

сегодня, 18:15
Врут что нашли
ответить

нервоз...

сегодня, 18:02
Нашли девочку. Слава богу. Уехала к бабушке, а бабушка что не могла родителям позвонить что она у нее. Вот люди то ...
ответить

Так, я не понял???

сегодня, 17:47
Пуховик зелёный или всё же серо-голубой как на фото?
ответить

гость

сегодня, 17:46
Даа, ужас, кошмар. Только не понятно в нас мир прогрессии неужели телефона у девочки нет позвонить маме или смарт часы.
ответить

Раньне как хорошо было

сегодня, 17:42
Была продленка, и уроки сделают, и родителей дождутся, а кто рядом со школой живет, тех прямо домой провожали
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Я

сегодня, 17:40
Вопрос как 7 летняя девочка очутилась одна ? Жалко , очень жалко что страдают дети , раньше мама за руку детенка держала , а щас телефон из рук не выпускает
ответить

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