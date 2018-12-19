Происшествия
сегодня, 17:20
Полицейские распространили ориентировку на пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку
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Напомним, что сегодня около 11.00 в микрорайоне "Елецкий" Липецка пропала 7-летняя девочка.
Полицейские распространили ориентировку с приметами пропавшего ребенка:
"Разыскивается Гладких Екатерина Андреевна, 10.08.2011 г.р., рост 130 см, нормальное телосложение, одета в зелёный пуховик до колен, с капюшоном, на капюшоне мех, на голове белая вязаная шапка с помпоном, белый шарф, длинная коса.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просим вас позвонить по телефонам: 8-(4742)-31-02-02, 8-(4742)-31-02-22 (Дежурная часть Отдела полиции № 2 УМВД России по г.Липецку), 8 (4742)-25-91-11 (Дежурная часть УМВД России по г. Липецку)".
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хэштэг
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Плюшкина Ксения
Ну и бабка,
Плюшкина Ксения
нервоз...
Так, я не понял???
гость
Раньне как хорошо было
Я