Происшествия

28 минут назад

«Audi A3» мастера управляющей компании расстреляли на платной парковке

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«Audi A3» мастера управляющей компании расстреляли на платной парковке

Героиня публикации на GOROD48 получила видеодоказательство умышленности порчи ее автомобиля.

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Как уже сообщал GOROD48, на платной автостоянке кто-то повредил лобовое стекло «Audi A3» Натальи Анисимовой, работающей мастером в двух управляющих компаниях города. Происшествие потерпевшая связывает с действиями жены недавно скончавшегося директора двух липецких управляющих компаний - «Престиж» и «Европейская» Виктории Колыхаловой.

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- Владимир Колыхалов скоропостижно скончался прямо на рабочем месте. А через десять дней к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его мамы, его детей. Моя мама и Нелли Кунова отказались передавать контроль над организацией неким третьим лицам. Тому же Павлу, одном из четверых мужчин, которых в офис привела Виктория Колыхалова. И весь этот разговор я записывала на свой телефон, и все это видели, - говорит Наталья Анисимова.

Позже один из работающих по контракту в этих «управляшках» сотрудников позвонил Наталье Анисимовой мм передал ей угрозы. Мол, ей могут поломать руки или ноги, а также сказали, что однажды может сгореть ее машина.

Сейчас действия Виктории Колыхаловой разбирают в областном управлении административных органов. А вчера Наталья Анисимова получила доступ к видеозаписи камеры уличного наблюдения, из которой следует, что в ее автомобиль ночью дважды выстрелил, очевидно, из травматического оружия, какой-то мужчина.

- По данному факту идет доследственная проверка. К материалам будет приобщена и видеозапись происшествия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 
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Комментарии (9)

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vvv

1 минуту назад
...страна дураков ....нас обирают и жируют ...во многих странах это конторолирует государство ...и более определенного процента от прибыли они в кармрн не имееют права брать ...а если возьмут сажают ...у нас ВСЕ МОЖНО .....ну дождутся ....самый злой политик БЕРИЯ был ...вы не поверите но его расстреляли ...как они не боятся...
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проходящий мимо

5 минут назад
Управяшки сейчас золотое дно, деньги не за что, хорошие деньги в карман при минимуме работяг за мизерную зарплату,. Не зря стоимость нач-ка управяшки для постановки на должность растет((
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О

7 минут назад
Вот ,они, отголоски Гражданской войны ,эх скорее бы уже ...
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it_happens

9 минут назад
Лихие 90-е возвращаются
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Думаю

12 минут назад
По виду этих парней на каско у них нет)))
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Химик

12 минут назад
90 е
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Как не бояться

13 минут назад
Ведь и их тачки расстреляют и сожгут.
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нонка

14 минут назад
на её месте.должна была быть я
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Булгак

16 минут назад
жалко мастера внутри не было((
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