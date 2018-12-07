Происшествия
28 минут назад
«Audi A3» мастера управляющей компании расстреляли на платной парковке
9 868
Героиня публикации на GOROD48 получила видеодоказательство умышленности порчи ее автомобиля.
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Как уже сообщал GOROD48, на платной автостоянке кто-то повредил лобовое стекло «Audi A3» Натальи Анисимовой, работающей мастером в двух управляющих компаниях города. Происшествие потерпевшая связывает с действиями жены недавно скончавшегося директора двух липецких управляющих компаний - «Престиж» и «Европейская» Виктории Колыхаловой.
- Владимир Колыхалов скоропостижно скончался прямо на рабочем месте. А через десять дней к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его мамы, его детей. Моя мама и Нелли Кунова отказались передавать контроль над организацией неким третьим лицам. Тому же Павлу, одном из четверых мужчин, которых в офис привела Виктория Колыхалова. И весь этот разговор я записывала на свой телефон, и все это видели, - говорит Наталья Анисимова.
Позже один из работающих по контракту в этих «управляшках» сотрудников позвонил Наталье Анисимовой мм передал ей угрозы. Мол, ей могут поломать руки или ноги, а также сказали, что однажды может сгореть ее машина.
Сейчас действия Виктории Колыхаловой разбирают в областном управлении административных органов. А вчера Наталья Анисимова получила доступ к видеозаписи камеры уличного наблюдения, из которой следует, что в ее автомобиль ночью дважды выстрелил, очевидно, из травматического оружия, какой-то мужчина.
- По данному факту идет доследственная проверка. К материалам будет приобщена и видеозапись происшествия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Владимир Колыхалов скоропостижно скончался прямо на рабочем месте. А через десять дней к нам в офис на улицу Балмочных, 11 пришла его жена Виктория Колыхалова в сопровождении четырех крепких мужчин, которые представились как смотрящие с рынка. Они потребовали от двух соучредителей ООО «Престиж», Нелли Куновой и моей мамы Инны Клещиной, «решить вопрос по человечески», что подразумевало сдачу ими контроля над предприятием. Мол, надо платить деньги с фирмы на содержание жены нашего умершего директора, его мамы, его детей. Моя мама и Нелли Кунова отказались передавать контроль над организацией неким третьим лицам. Тому же Павлу, одном из четверых мужчин, которых в офис привела Виктория Колыхалова. И весь этот разговор я записывала на свой телефон, и все это видели, - говорит Наталья Анисимова.
Позже один из работающих по контракту в этих «управляшках» сотрудников позвонил Наталье Анисимовой мм передал ей угрозы. Мол, ей могут поломать руки или ноги, а также сказали, что однажды может сгореть ее машина.
Сейчас действия Виктории Колыхаловой разбирают в областном управлении административных органов. А вчера Наталья Анисимова получила доступ к видеозаписи камеры уличного наблюдения, из которой следует, что в ее автомобиль ночью дважды выстрелил, очевидно, из травматического оружия, какой-то мужчина.
- По данному факту идет доследственная проверка. К материалам будет приобщена и видеозапись происшествия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
9 868
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